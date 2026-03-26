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    AKTIE IM FOKUS

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    Kontron enttäuscht mit Gewinnziel für 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger enttäuscht über Kontron-Prognose stark
    • Aktie verliert rund 7 Prozent auf 19,40 Euro
    • Erwartetes bereinigtes Ebitda 225 Mio statt 246
    AKTIE IM FOKUS - Kontron enttäuscht mit Gewinnziel für 2026
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit Enttäuschung haben Anleger am Donnerstag auf das Kontron-Gewinnziel für das laufende Jahr reagiert. Auf Tradegate büßten die Aktien des österreichischen Technologiekonzerns knapp 7 Prozent auf 19,40 Euro ein im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Damit würden sie die hohen Gewinne vom Vortag mehr als wieder abgeben.

    Das Unternehmen rechnet 2026 mit einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) von 225 Millionen Euro. Dem steht eine durchschnittliche Markterwartung von 246 Millionen Euro gegenüber. "Der konservative Ausblick dürfte den Kurs heute belasten", sagte ein Händler. Die mittelfristigen Ziele seien derweil als starke Wachstumsambitionen zu werten./bek/zb

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    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,79 % und einem Kurs von 19,42 auf Tradegate (26. März 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -6,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Mrd..

    Kontron zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +46,82 %/+63,13 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Kontron - A0X9EJ - AT0000A0E9W5

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das geplante Aktienrückkaufprogramm von Kontron (ca. 2,9 Mio Aktien, ~4,5% des Kapitals bzw. über 6% des frei handelbaren Bestands), das Tempo/Limits der Käufe, Auswirkungen auf Free Float, Gewinn je Aktie und Bewertung (sinkendes KGV), Berechnungen zu täglichem Kaufvolumen, ob Aktien eingezogen werden, charttechnische bullishe Signale und den anstehenden Jahresbericht.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.

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