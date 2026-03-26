AKTIE IM FOKUS
Kontron enttäuscht mit Gewinnziel für 2026
- Anleger enttäuscht über Kontron-Prognose stark
- Aktie verliert rund 7 Prozent auf 19,40 Euro
- Erwartetes bereinigtes Ebitda 225 Mio statt 246
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit Enttäuschung haben Anleger am Donnerstag auf das Kontron-Gewinnziel für das laufende Jahr reagiert. Auf Tradegate büßten die Aktien des österreichischen Technologiekonzerns knapp 7 Prozent auf 19,40 Euro ein im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Damit würden sie die hohen Gewinne vom Vortag mehr als wieder abgeben.
Das Unternehmen rechnet 2026 mit einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) von 225 Millionen Euro. Dem steht eine durchschnittliche Markterwartung von 246 Millionen Euro gegenüber. "Der konservative Ausblick dürfte den Kurs heute belasten", sagte ein Händler. Die mittelfristigen Ziele seien derweil als starke Wachstumsambitionen zu werten./bek/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie
Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,79 % und einem Kurs von 19,42 auf Tradegate (26. März 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -6,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Mrd..
Kontron zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +46,82 %/+63,13 % bedeutet.
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Dein Schwachsinn ist doch unerträglich.
also zu feiern gibt es da nichts, finde ich. dass ein unternehmen mit 1,5 milliarden EV da schnell mal ohne news um 23,5% abschmiert ist doch nicht normal und es ist nach dem 28.10. schon der zweite horrortag in kurzer zeit. heute wurde praktisch da weitergemacht, wo am 28.10.2025 aufgehört wurde.