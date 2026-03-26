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    Intel

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    CPU-Mangel heizt Kursen ein

    Sowohl Intel als auch AMD haben ihre Kunden über Preisanpassungen informiert. Demnach sind Aufschläge von etwa 10 bis 15 Prozent zu beobachten. Gleichzeitig wächst die Lücke zwischen bestellten und verfügbaren Prozessoren seit Ende Februar kontinuierlich.

    Ein Hauptgrund dafür ist die starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Große Technologiekonzerne investieren massiv in Rechenzentren und planen, ihre Ausgaben in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr sogar zu verdoppeln. Besonders der zunehmende Einsatz von sogenannten KI-Agenten treibt den Bedarf weiter an.

    Chancen für Intel-Aktie

    Für Intel könnte diese Entwicklung positive Auswirkungen haben. Höhere Preise und eine starke Nachfrage könnten die Gewinnmargen verbessern und dem Unternehmen mehr Spielraum bei der Preisgestaltung geben.

    Auch aus Sicht der Börse ergibt sich ein interessantes Bild: Sollte die Aktie die jüngste Seitwärtsphase überwinden und nachhaltig über 50,85 US-Dollar steigen, könnte dies ein neues Aufwärtssignal auslösen. In diesem Fall wären Kursziele von 56,07 US-Dollar und darüber hinaus sogar 64,07 US-Dollar möglich.

    Risiken nicht außer Acht lassen

    Trotz der positiven Perspektiven gibt es auch Risiken. Sollte die Aktie unter die Marke von 35,64 US-Dollar fallen, könnte sich das Bild deutlich eintrüben. In diesem Fall wären weitere Rückgänge bis auf 30,35 US-Dollar denkbar.

    Fazit: KI-Boom treibt Chipbranche weiter an

    Die anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Technologie sorgt für Bewegung in der Halbleiterbranche. Während Engpässe kurzfristig Probleme verursachen können, eröffnen sie gleichzeitig Chancen für Unternehmen wie Intel – und damit auch für Anleger.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Stop-Buy-Order : 50,85 US-Dollar

    Kursziele : 56,07/64,07 Punkte

    Renditechance via DU615C : 230 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Intel Corp. (Wochenchart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 49,17 // 50,85 // 56,07 // 64,07 US-Dollar
    Unterstützungen: 45,41 // 42,50 // 38,95 // 36,04 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU615C Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 0,54 - 0,55Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 41,3143 US-Dollar Basiswert: Intel Corp.
    KO-Schwelle: 41,3143 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 47,48 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 64,07 US-Dollar
    Hebel: 7,47 Kurschance: + 230 Prozent
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    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU7LBN Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 0,57 - 0,58 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 53,679 US-Dollar Basiswert: Intel Corp.
    KO-Schwelle: 53,679 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 47,48 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 7,01 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Intel CPU-Mangel heizt Kursen ein Sowohl Intel als auch AMD haben ihre Kunden über Preisanpassungen informiert. Demnach sind Aufschläge von etwa 10 bis 15 Prozent zu beobachten. Gleichzeitig wächst die Lücke zwischen bestellten und verfügbaren Prozessoren seit Ende Februar …
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