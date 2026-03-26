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    SAP

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    Dieser Support muss jetzt halten!

    Hinzu kommt: Wichtige technische Indikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie derzeit „überverkauft“ ist. Das bedeutet, dass sie möglicherweise stärker gefallen ist, als es fundamental gerechtfertigt wäre – und somit eine Gegenbewegung möglich ist.

    Deutlicher Kursrückgang seit dem Rekordhoch

    Seit ihrem Höchststand Anfang 2024 bei 283,50 Euro hat die SAP-Aktie rund 49 Prozent an Wert verloren und ist auf 145,36 Euro gefallen. Damit bewegt sie sich nun nahe der wichtigen Unterstützung bei 143,32 Euro.

    Zwar wurde die Aktie zuletzt von der Investmentbank JPMorgan von „Overweight“ auf „Neutral“ abgestuft und das Kursziel von 260 auf 175 Euro gesenkt. Dennoch sehen einige Marktbeobachter aus technischer Sicht Chancen für eine Stabilisierung.

    Erholung möglich – aber wichtige Hürde voraus

    Im besten Fall könnte sich die Aktie zunächst in einer Spanne zwischen 140,00 und 160,44 Euro stabilisieren. Gelingt anschließend ein Anstieg über 160,44 Euro, wäre das ein erstes positives Signal. Dann könnte die Aktie wieder in Richtung ihres langfristigen Durchschnitts bei 182,63 Euro steigen.

    Darüber hinaus liegt ein mögliches weiteres Ziel bei 190,98 Euro – dort wartet allerdings ein stärkerer Widerstand, der den Kurs bremsen könnte.

    Risiken bleiben bestehen

    Trotz der Chancen sollten Anleger die Risiken nicht außer Acht lassen. Sollte die Aktie unter die Marke von 140,00 Euro fallen, könnte sich der Abwärtstrend fortsetzen. In diesem Fall wären Rückgänge auf 129,74 Euro und sogar bis auf 120,00 Euro möglich.

    Fazit: Spannende Ausgangslage für Anleger

    Die SAP-Aktie befindet sich aktuell an einem entscheidenden Punkt. Einerseits sprechen technische Faktoren für eine mögliche Erholung, andererseits bleibt das Umfeld herausfordernd. Für Anleger ergibt sich damit eine klassische Situation mit Chancen – aber auch klaren Risiken.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Stop-Buy-Order : 160,50 Euro

    Kursziel : 182,63/190,98 Euro

    Renditechance via DJ56RW : 220 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 6 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    SAP SE (Wochenchart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 153,82 // 160,44 // 167,74 // 173,90 Euro
    Unterstützungen: 143,32 // 140,00 // 136,98 // 129,74 Euro
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DJ56RW Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,04 - 1,16 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 136,2225 Euro Basiswert: SAP SE
    KO-Schwelle: 136,2225 Euro akt. Kurs Basiswert: 146,90 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 190,98 Euro
    Hebel: 12,54 Kurschance: + 220 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU9MC9 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 1,35 - 1,47 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 159,9898 Euro Basiswert: SAP SE
    KO-Schwelle: 159,9898 Euro akt. Kurs Basiswert: 146,90 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 9,97 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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