Dieser Support muss jetzt halten!

Hinzu kommt: Wichtige technische Indikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie derzeit „überverkauft“ ist. Das bedeutet, dass sie möglicherweise stärker gefallen ist, als es fundamental gerechtfertigt wäre – und somit eine Gegenbewegung möglich ist.

Seit ihrem Höchststand Anfang 2024 bei 283,50 Euro hat die SAP-Aktie rund 49 Prozent an Wert verloren und ist auf 145,36 Euro gefallen. Damit bewegt sie sich nun nahe der wichtigen Unterstützung bei 143,32 Euro.

Zwar wurde die Aktie zuletzt von der Investmentbank JPMorgan von „Overweight“ auf „Neutral“ abgestuft und das Kursziel von 260 auf 175 Euro gesenkt. Dennoch sehen einige Marktbeobachter aus technischer Sicht Chancen für eine Stabilisierung.

Erholung möglich – aber wichtige Hürde voraus

Im besten Fall könnte sich die Aktie zunächst in einer Spanne zwischen 140,00 und 160,44 Euro stabilisieren. Gelingt anschließend ein Anstieg über 160,44 Euro, wäre das ein erstes positives Signal. Dann könnte die Aktie wieder in Richtung ihres langfristigen Durchschnitts bei 182,63 Euro steigen.

Darüber hinaus liegt ein mögliches weiteres Ziel bei 190,98 Euro – dort wartet allerdings ein stärkerer Widerstand, der den Kurs bremsen könnte.

Risiken bleiben bestehen

Trotz der Chancen sollten Anleger die Risiken nicht außer Acht lassen. Sollte die Aktie unter die Marke von 140,00 Euro fallen, könnte sich der Abwärtstrend fortsetzen. In diesem Fall wären Rückgänge auf 129,74 Euro und sogar bis auf 120,00 Euro möglich.

Fazit: Spannende Ausgangslage für Anleger

Die SAP-Aktie befindet sich aktuell an einem entscheidenden Punkt. Einerseits sprechen technische Faktoren für eine mögliche Erholung, andererseits bleibt das Umfeld herausfordernd. Für Anleger ergibt sich damit eine klassische Situation mit Chancen – aber auch klaren Risiken.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 160,50 Euro

Kursziel : 182,63/190,98 Euro

Renditechance via DJ56RW : 220 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SAP SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DJ56RW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,04 - 1,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 136,2225 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 136,2225 Euro akt. Kurs Basiswert: 146,90 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 190,98 Euro Hebel: 12,54 Kurschance: + 220 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU9MC9 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,35 - 1,47 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 159,9898 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 159,9898 Euro akt. Kurs Basiswert: 146,90 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,97 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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