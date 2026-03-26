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    BERENBERG stuft Evotec auf 'Buy'

    BERENBERG stuft Evotec auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evotec von 10 auf 9,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Wirkstoffforschers vom 10. März habe seine Erwartungen massiv verfehlt, schrieb Christian Ehmann am Mittwochabend. Das Restrukturierungsprogramm "Horizon" überschatte momentan alles. Der Experte bleibt jedoch bei seiner Kaufempfehlung, wobei er auf eine Erholung der Auftragsforschungen im Segment Discovery & Preclinical Development (D&PD) und die Tochter Just-Evotec Biologics setzt. Diese dürfte 2027 seiner Einschätzung nach wieder auf den Wachstumsweg zurückkehren./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:43 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 4,311EUR auf Tradegate (26. März 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Evotec
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 9,70
    Kursziel alt: 10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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