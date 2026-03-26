JPMORGAN stuft Knorr-Bremse auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 94,70 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an die Jahresbilanz aus der Vorwoche an und warf einen ersten Blick auf den anstehenden Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass die Resultate auf Höhe der jüngsten Managementsignale nach den Eckdaten zum vierten Quartal 2025 liegen werden./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 19:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 99,70EUR auf Tradegate (26. März 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.