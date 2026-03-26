Almonty Industries, Multitude & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Newron Pharmaceuticals SpA
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
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|🥇
|Multitude
|+7,01 %
|Finanzdienstleistungen
|🥈
|NextDecade Corporation
|+6,46 %
|Öl/Gas
|🥉
|Battalion Oil Corporation
|+5,58 %
|Öl/Gas
|🟥
|Pop Mart International Group
|-13,02 %
|Konsum
|🟥
|Edel
|-14,23 %
|Unterhaltung
|🟥
|Kuaishou Technology Registered (B)
|-16,35 %
|Internet
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
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|Rang
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|Giant Mining
|Rohstoffe
|🥈
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|Sonstige Technologie
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|Rohstoffe
|BYD
|Fahrzeugindustrie
|Volatus Aerospace
|Verkehr
|Kontron
|Hardware
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
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|News
|🥇
|Almonty Industries
|86
|Rohstoffe
|🥈
|Newron Pharmaceuticals
|68
|Pharmaindustrie
|🥉
|Silber
|63
|Rohstoffe
|Gerresheimer
|45
|Gesundheitswesen
|Verbio
|38
|Erneuerbare Energien
|Lanxess
|34
|Chemie
Multitude
Wochenperformance: -10,20 %
Wochenperformance: -10,20 %
Platz 1
NextDecade Corporation
Wochenperformance: +4,35 %
Wochenperformance: +4,35 %
Platz 2
Battalion Oil Corporation
Wochenperformance: -55,78 %
Wochenperformance: -55,78 %
Platz 3
Pop Mart International Group
Wochenperformance: -30,93 %
Wochenperformance: -30,93 %
Platz 4
Edel
Wochenperformance: -15,75 %
Wochenperformance: -15,75 %
Platz 5
Kuaishou Technology Registered (B)
Wochenperformance: -20,51 %
Wochenperformance: -20,51 %
Platz 6
Giant Mining
Wochenperformance: -33,04 %
Wochenperformance: -33,04 %
Platz 7
DroneShield
Wochenperformance: +2,36 %
Wochenperformance: +2,36 %
Platz 8
Power Metallic Mines
Wochenperformance: -1,47 %
Wochenperformance: -1,47 %
Platz 9
BYD
Wochenperformance: +0,13 %
Wochenperformance: +0,13 %
Platz 10
Volatus Aerospace
Wochenperformance: +6,56 %
Wochenperformance: +6,56 %
Platz 11
Kontron
Wochenperformance: -6,10 %
Wochenperformance: -6,10 %
Platz 12
Almonty Industries
Wochenperformance: -8,49 %
Wochenperformance: -8,49 %
Platz 13
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -4,53 %
Wochenperformance: -4,53 %
Platz 14
Silber
Wochenperformance: -7,75 %
Wochenperformance: -7,75 %
Platz 15
Gerresheimer
Wochenperformance: +19,77 %
Wochenperformance: +19,77 %
Platz 16
Verbio
Wochenperformance: +16,48 %
Wochenperformance: +16,48 %
Platz 17
Lanxess
Wochenperformance: +24,85 %
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Platz 18
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