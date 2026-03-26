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    Nagarro: Umsatz steigt, Gewinn fällt — Währungsverluste drücken Aktie

    Nagarro: Umsatz steigt, Gewinn fällt — Währungsverluste drücken Aktie
    Foto: adobe.stock.com

    Nagarro hat im Geschäftsjahr 2025 bei steigenden Erlösen einen operativen Gewinnrückgang verzeichnet. Das IT‑Dienstleistungsunternehmen meldete vorläufige Zahlen: Der Umsatz stieg um 2,8 Prozent auf 999,3 Mio. Euro (währungsbereinigt +6,1 %). Der Gross Profit legte deutlich um 8,6 Prozent auf 321,3 Mio. Euro zu, die Gross Margin verbesserte sich auf 32,2 Prozent. Dennoch ging das bereinigte EBITDA um 6,3 Prozent auf 138,2 Mio. Euro zurück; die bereinigte EBITDA‑Marge sank von 15,2 auf 13,8 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) fiel auf 83,0 Mio. Euro, das EBITDA unbereinigt lag bei 118,7 Mio. Euro.

    Nagarro führt den Margendruck vor allem auf Wechselkurseffekte zurück: Ein schwacher US‑Dollar gegenüber dem Euro löste nicht realisierte Fremdwährungsverluste in Höhe von 15,5 Mio. Euro auf konzerninterne Darlehen aus, die das EBITDA belasteten und nicht bereinigt wurden. Zusätzlich wurden Einmaleffekte von 12,4 Mio. Euro verbucht, die im Zusammenhang mit neuen indischen Arbeitsgesetzen stehen. Vorstandschef Manas Human betonte, dass die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung unter Berücksichtigung der Währungseinflüsse den Erwartungen entspreche; ohne die nicht realisierten Wechselkurseffekte läge das bereinigte EBITDA laut Management bei rund 153,7 Mio. Euro und damit am oberen Ende der prognostizierten Marge.

    Der Geldbestand schrumpfte auf 124,6 Mio. Euro (Ende 2024: 192,6 Mio.). Im Jahresverlauf kaufte Nagarro 919.421 eigene Aktien für 67,8 Mio. Euro zurück. Die Belegschaft wuchs auf rund 18.003 Mitarbeiter.

    Für 2026 gibt das Management eine Guidance auf Basis aktueller Wechselkurse: ein Umsatz zwischen 1,00 und 1,06 Mrd. Euro, eine Gross Margin von rund 32 Prozent und eine bereinigte EBITDA‑Marge von 14,5 bis 15,5 Prozent. Analysten wie Jefferies erwarten ein moderates Wachstum; der Mittelwert des EBITDA‑Korridors liegt leicht unter Konsensschätzungen.

    Marktseitig kamen die Zahlen und der Ausblick nicht gut an: Die Aktie fiel zeitweise deutlich und erreichte Intraday Tiefststände. Hintergrund ist auch die Sensibilität des Geschäfts für Währungs- und makroökonomische Rahmenbedingungen sowie eine zuletzt abgeschwächte Dynamik im Schlussquartal 2025.

    Wichtig für das Vertrauen der Kapitalmärkte: Eine unabhängige Untersuchung durch White & Case und Alvarez & Marsal ergab keine Hinweise auf Betrug oder Fehlverhalten. Gleichzeitig identifizierte der Prüfprozess Bereiche in Governance, Struktur und Dokumentation, die das Unternehmen nun verbessern will; Maßnahmen umfassen u. a. die Bestellung von KPMG als Wirtschaftsprüfer und Stärkungen in Finanz‑ und Kontrollfunktionen. Der geprüfte Jahresabschluss soll am 29. April 2026 veröffentlicht werden.



    Nagarro

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    ISIN:DE000A3H2200WKN:A3H220

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 44,98EUR auf Tradegate (25. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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