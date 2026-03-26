Gold crasht. Was steckt dahinter?

Gold-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt und überwiegend vorsichtig. Langfristig wird der Bullenmarkt historisch gestützt (2001–2011 ca. +630%), kurzfristig drohen Rücksetzer mit Zielen um 3.4–3.5k USD; 3.0k USD wird als Untergrenze genannt. Technisch werden Monatsindikatoren und die 200‑Tage-Linie diskutiert. Fundamentale Impulse wie Türkei-Nachfrage werden erwähnt; einige Experten nennen 3.5k als Korrekturziel.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 3.028,77USD. Heute steht er bei 4.456,82USD. Das Investment wäre auf 14.714,9USD gewachsen – eine Steigerung von +47,15 %.

Informationen zu Gold

Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.