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    Euro unter Druck: Nahost-Eskalation und Ölpreis befeuern den Dollar

    Euro unter Druck: Nahost-Eskalation und Ölpreis befeuern den Dollar
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    Der Euro setzte diese Woche seinen volatil-zickzackförmigen Kurs gegenüber dem US-Dollar fort, blieb aber innerhalb enger Bandbreiten. Im New Yorker Handel bewegte sich die Gemeinschaftswährung um 1,1587 Dollar; die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor bei 1,1572 Dollar festgelegt. Bereits zu Wochenbeginn pendelte der Kurs zwischen gut 1,153 und 1,163 Dollar, getrieben von geopolitischen Nachrichten und technischen Gegenbewegungen.

    Auslöser der jüngsten Schwankungen ist vor allem die Eskalation im Nahen Osten: US-Präsident Donald Trump verlängerte ein Ultimatum an den Iran, kündigte weitere Truppen an und deutete auf produktive Gespräche hin, während Teheran Verhandlungen strikt dementierte. Drohungen gegen iranische Energieinfrastruktur und mögliche Störungen der Straße von Hormus führten zu einem Wiederanstieg der Ölpreise – ein Faktor, der den Dollar als sicheren Hafen stärkt und den Euro belastet. "Solange es keine positiven Nachrichten zu tatsächlichen Gesprächen gibt, dürfte die Risikoprämie am Ölmarkt wieder zunehmen", so Devisenexperte Volkmar Baur von der Commerzbank. Die IEA warnt zudem vor einer potenziell schweren Energiekrise, was die Risikoneigung an den Märkten weiter dämpft.

    Notenbankseitig signalisierte EZB-Chefin Christine Lagarde Bereitschaft zum Handeln, falls höhere Energiepreise die Inflation anheizen sollten. Konjunkturdaten traten angesichts der geopolitischen Unsicherheit in den Hintergrund; Marktkommentare betonten, dass die Reaktion der USA auf das Ultimatum die weitere Richtung bestimmen werde.

    Technisch bleibt das Bild uneinheitlich: Kurzfristige Analysemodelle sehen mögliche Tagesspannen zwischen 1,1540 und 1,1630 für den Wochenstart; in alternativen Szenarien sind Reichweiten bis 1,1690 denkbar. Wichtige Widerstände liegen bei 1,1575, 1,1616 und 1,1742, Unterstützungen bei 1,1495, 1,1414 und 1,1391. Für die Woche werden Spannen zwischen 1,1470 und 1,1710 prognostiziert, während mittelfristig sowohl Rückläufe in Richtung 1,13 als auch Erholungen über die 200-Tage-Linie möglich sind.

    Fazit: Die Kombination aus geopolitischem Risiko, steigenden Ölpreisen und anhaltender Nachfrage nach dem Dollar als Krisenwährung setzt den Euro unter Druck. Technische Signale erlauben kurzfristig Erholungen bis in den Bereich von 1,16–1,17 Dollar, doch ohne klare Deeskalationsnachrichten bleibt die Abwärtsrisikoprämie dominant. Marktteilnehmer sollten daher auf Nachrichtenlage und Ölpreisentwicklung achten; beides wird die nächsten Ausschläge maßgeblich bestimmen.



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    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 1,156USD auf Forex (26. März 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.



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