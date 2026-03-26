Iran-Konflikt treibt Gaspreise in die Höhe – Europas Wirtschaft wankt

Die internationalen Energie- und Finanzmärkte reagieren zunehmend nervös auf die Eskalation im Iran-Konflikt – mit direkten Folgen für Europas Erdgasversorgung, aber auch spürbaren Makroeffekten. An der Amsterdamer TTF-Börse schwankte der richtungsweisende Erdgas-Terminpreis binnen Wochen stark: Vor den Angriffen lag er bei gut 31 €/MWh, zeitweise kletterte er bis auf rund 74 €/MWh. Nach jüngsten Signalen aus Washington, wonach US-Präsident Donald Trump Angriffe auf iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur vorerst für fünf Tage aussetzen ließ, entspannte sich die Lage kurzfristig und der TTF-Preis fiel um knapp sieben Prozent auf 55,12 €/MWh; zuvor war er zeitweise auf 61,75 €/MWh gestiegen. Ob diese Entspannung von Dauer ist, bleibt offen — iranische Staatsmedien bestritten Berichte über Verhandlungen.

Die Preisvolatilität speist sich aus handfesten Versorgungsrisiken: Israel bombardierte das strategisch bedeutsame South-Pars-Gasfeld, und Iran antwortete mit Angriffen auf die Flüssiggas-Anlagen im katarischen Ras Laffan. Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, über die rund ein Fünftel der weltweiten LNG-Lieferungen läuft, ist de facto zum Erliegen gekommen. Die größte LNG-Anlage Katars ist teilweise stillgelegt und beschädigt; Doha rechnet damit, Jahre zu benötigen, um das Vorkriegsniveau wiederherzustellen. Das reduziert global verfügbare LNG-Mengen und erhöht die Chance auf anhaltenden Preisdruck, besonders in Europa, das stark von LNG-Importen abhängig ist.