Iran-Konflikt treibt Gaspreise in die Höhe – Europas Wirtschaft wankt
Die internationalen Energie- und Finanzmärkte reagieren zunehmend nervös auf die Eskalation im Iran-Konflikt – mit direkten Folgen für Europas Erdgasversorgung, aber auch spürbaren Makroeffekten. An der Amsterdamer TTF-Börse schwankte der richtungsweisende Erdgas-Terminpreis binnen Wochen stark: Vor den Angriffen lag er bei gut 31 €/MWh, zeitweise kletterte er bis auf rund 74 €/MWh. Nach jüngsten Signalen aus Washington, wonach US-Präsident Donald Trump Angriffe auf iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur vorerst für fünf Tage aussetzen ließ, entspannte sich die Lage kurzfristig und der TTF-Preis fiel um knapp sieben Prozent auf 55,12 €/MWh; zuvor war er zeitweise auf 61,75 €/MWh gestiegen. Ob diese Entspannung von Dauer ist, bleibt offen — iranische Staatsmedien bestritten Berichte über Verhandlungen.
Die Preisvolatilität speist sich aus handfesten Versorgungsrisiken: Israel bombardierte das strategisch bedeutsame South-Pars-Gasfeld, und Iran antwortete mit Angriffen auf die Flüssiggas-Anlagen im katarischen Ras Laffan. Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, über die rund ein Fünftel der weltweiten LNG-Lieferungen läuft, ist de facto zum Erliegen gekommen. Die größte LNG-Anlage Katars ist teilweise stillgelegt und beschädigt; Doha rechnet damit, Jahre zu benötigen, um das Vorkriegsniveau wiederherzustellen. Das reduziert global verfügbare LNG-Mengen und erhöht die Chance auf anhaltenden Preisdruck, besonders in Europa, das stark von LNG-Importen abhängig ist.
Die wirtschaftlichen Signale sind eindeutig: Stimmungsindikatoren in der Eurozone und Großbritannien haben sich verschlechtert. Der S&P-PMI für die Eurozone fiel deutlich; in Großbritannien sank der PMI auf 51,0 Punkte. Die DIHK warnt, dass selbst eine rasche Kriegsbeendigung die wirtschaftlichen Verwerfungen nur langsam abmildern würde – Wochen bis Monate seien realistisch. Das IAB prognostiziert für Deutschland 2026 nur schwaches Wachstum von 0,8 Prozent, was fiskalpolitische Spielräume und Reformdruck verschärft.
Politisch laufen in Berlin zugleich Vorbereitungen für strukturelle Antworten: Bundeskanzler Merz drängt auf grundlegende Reformentscheidungen bis zur Sommerpause. Wirtschaftsministerin Reiche will die Onshore-Windkraft bis 2030 beschleunigen; das Finanzministerium plant keine Mehrwertsteuererhöhung. Inflationsdaten liefern gemischte Signale: Japan weist vor Kriegsfolgen sinkende Inflation (1,6 %), Großbritannien hält bei 3,0 % trotz erwarteter Anstiege im März. Die Kombination aus Angebotsrisiken im Energiesektor, höherer Unsicherheit und bereits spürbarer Unternehmensdämpfung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Energiekrise längerfristig zu realwirtschaftlichen Bremsspuren führt.
Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 2,940USD auf Ariva Indikation (25. März 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
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