Silberpreis
Silber crasht auf 70,02 USD
Starker Abverkauf: Silber verliert -1,75 % in 24h.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,75 %
|1 Monat
|-22,34 %
|3 Monate
|-2,76 %
|1 Jahr
|+105,90 %
Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 34,00704USD. Heute steht er bei 70,02USD. Das Investment wäre auf 10.295,2USD gewachsen – eine Steigerung von +105,90 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber gemischt: Mehrere Beiträge rechnen mit Drückeraktionen um 55–60 USD und Fortsetzung der Bewegungen bis Monatsende, andere warnen vor weiteren Abwärtsbewegungen (down ca. 5–10%). Technisch spricht man von Gegenbewegung, der 14-Tage-Verlauf bleibt volatil. Miner-Aktien schwanken. Insgesamt eher vorsichtig bullisch mit Fokus auf 55–60 USD.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|350,65EUR
|-1,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|123,43EUR
|-1,26 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|252,00EUR
|-1,28 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|367,58EUR
|-0,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|100,04EUR
|-0,64 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|571,90EUR
|+0,04 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|368,00EUR
|-1,26 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,64EUR
|+0,64 %
|Long
|1
|0,00
|125,80EUR
|+0,18 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,15EUR
|+0,62 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.