Silber crasht auf 70,02 USD

-1,75 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,75 % 1 Monat -22,34 % 3 Monate -2,76 % 1 Jahr +105,90 %

Deutlicher Rückgang beim Silberpreis: Das Edelmetall verliertund fällt auf 70,02. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 34,00704USD. Heute steht er bei 70,02USD. Das Investment wäre auf 10.295,2USD gewachsen – eine Steigerung von +105,90 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber gemischt: Mehrere Beiträge rechnen mit Drückeraktionen um 55–60 USD und Fortsetzung der Bewegungen bis Monatsende, andere warnen vor weiteren Abwärtsbewegungen (down ca. 5–10%). Technisch spricht man von Gegenbewegung, der 14-Tage-Verlauf bleibt volatil. Miner-Aktien schwanken. Insgesamt eher vorsichtig bullisch mit Fokus auf 55–60 USD.