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    Iran-Konflikt treibt Bund-Renditen auf höchsten Stand seit 2011

    Iran-Konflikt treibt Bund-Renditen auf höchsten Stand seit 2011
    Foto: adobe.stock.com

    Die Kurse deutscher Staatsanleihen verzeichneten in der vergangenen Handelswoche deutliche Schwankungen, getrieben von geopolitischen Entwicklungen im Iran-Konflikt, der Ölpreisentwicklung und daraus resultierenden Inflations- und Zinserwartungen. Nach einer von US-Präsident Donald Trump signalisierten Annäherung mit dem Iran stiegen die Kurse zunächst: Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte zeitweise um 0,20 Prozent auf 125,51 Punkte zu, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf rund 3,01 Prozent. Die Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende hatte kurzfristig Inflationssorgen gedämpft und Ölpreise belastet.

    Die Entspannung erwies sich als fragil. Meldungen aus Teheran widersprachen Trumps Darstellung, wonach sich beide Seiten bei mehreren Punkten geeinigt hätten; Iranische Offizielle dementierten Verhandlungen. Bereits am Folgetag drehten die Ölpreise wieder nach oben, woraufhin die Anleihekurse sanken: Der Euro-Bund-Future fiel zeitweise um 0,16 bis 0,20 Prozent auf Kurse um 125,36 bis 125,40 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe wieder bei etwa 3,01 Prozent notierte. An Tagen zunehmender kriegsbedingter Unsicherheit stieg die Rendite sogar kurzzeitig auf 3,07 Prozent – der höchste Stand seit 2011 – und der Bund-Future sank in einer Phase um 0,33 Prozent auf 124,84 Punkte.

    Marktteilnehmer sehen in der anhaltenden Unsicherheit eine Treiberrolle für höhere Inflationserwartungen, weil Ölpreissteigerungen die Energie- und Produktionskosten erhöhen könnten. Vor diesem Hintergrund wächst die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank und auch die US-Notenbank die Leitzinsen anheben werden. Experten der Dekabank sowie Kommentare von Bundesbankchef Nagel ließen Marktteilnehmer höhere Wahrscheinlichkeit für mehrere Zinsschritte bis Jahresende einpreisen. Die Internationale Energieagentur warnte zugleich vor einer möglichen schweren Energiekrise, sollte sich die Lage im Nahen Osten weiter zuspitzen.

    Neben geopolitischen Faktoren beeinflussten auch konjunkturelle Daten die Stimmung: Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor in der Eurozone verschlechterte sich im März, während die Industrie überraschend aufhellte. Analysten führen dies teils auf Vorzieheffekte zurück, weil Firmen aus Furcht vor Lieferengpässen Bestellungen vorgezogen haben. Insgesamt bleibt die Lage volatil: Kurzfristige Entspannungssignale können Anleihekurse stützen, doch anhaltende Unsicherheit und steigende Ölpreise erhöhen das Risiko weiter steigender Renditen und einer restriktiveren Geldpolitik.



    BUND Future

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    ISIN:DE0009652644WKN:965264

    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 125,6EUR auf L&S Exchange (26. März 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.



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