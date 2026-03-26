Iran-Konflikt treibt Bund-Renditen auf höchsten Stand seit 2011

Die Kurse deutscher Staatsanleihen verzeichneten in der vergangenen Handelswoche deutliche Schwankungen, getrieben von geopolitischen Entwicklungen im Iran-Konflikt, der Ölpreisentwicklung und daraus resultierenden Inflations- und Zinserwartungen. Nach einer von US-Präsident Donald Trump signalisierten Annäherung mit dem Iran stiegen die Kurse zunächst: Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte zeitweise um 0,20 Prozent auf 125,51 Punkte zu, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf rund 3,01 Prozent. Die Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende hatte kurzfristig Inflationssorgen gedämpft und Ölpreise belastet.

Die Entspannung erwies sich als fragil. Meldungen aus Teheran widersprachen Trumps Darstellung, wonach sich beide Seiten bei mehreren Punkten geeinigt hätten; Iranische Offizielle dementierten Verhandlungen. Bereits am Folgetag drehten die Ölpreise wieder nach oben, woraufhin die Anleihekurse sanken: Der Euro-Bund-Future fiel zeitweise um 0,16 bis 0,20 Prozent auf Kurse um 125,36 bis 125,40 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe wieder bei etwa 3,01 Prozent notierte. An Tagen zunehmender kriegsbedingter Unsicherheit stieg die Rendite sogar kurzzeitig auf 3,07 Prozent – der höchste Stand seit 2011 – und der Bund-Future sank in einer Phase um 0,33 Prozent auf 124,84 Punkte.