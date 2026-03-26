Schock in LaGuardia: Jet kollidiert mit Feuerwagen – zwei Piloten tot

Auf Fotos zeigte sich die Maschine mit massiv zerstörtem Bug, Trümmerteile lagen auf dem Rollfeld. Medien zitierten dramatischen Funkverkehr, in dem Fluglotsen das Einsatzfahrzeug noch vergeblich zu stoppen versuchten. Die Port Authority of New York and New Jersey sowie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB leiteten Untersuchungen ein. Im Fokus steht die Kommunikation zwischen Tower, Einsatzwagen und Flugzeug sowie die Frage, warum ein zum Einsatz fahrender Feuerwehrwagen das Rollfeld querte. Kanada kündigte Unterstützung bei den Ermittlungen an.

Bei einem schweren Unfall auf dem New Yorker Flughafen LaGuardia kollidierte in der Nacht eine aus Montreal kommende Regionalmaschine vom Typ Bombardier CRJ-900 mit einem Einsatzfahrzeug der Flughafenfeuerwehr. Die Maschine war gegen 23.40 Uhr gelandet; an Bord befanden sich 72 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder. Infolge des Aufpralls starben nach aktuellen Meldungen Pilot und Copilot. Angaben zur Zahl der Verletzten weichen in den Berichten ab: Zunächst war von 39 Verletzten an Bord sowie zwei Verletzten im Einsatzwagen die Rede, späterberichte sprachen von mehreren Dutzend Verletzten; 32 Personen konnten inzwischen das Krankenhaus verlassen, es gibt aber auch Schwerverletzte.

Für Wirtschaft und Luftverkehr hat der Vorfall unmittelbare und mittelbare Folgen. Der Flugbetrieb wurde vorübergehend ausgesetzt; am folgenden Tag durfte der Flughafen erst ab Mittag wieder starten und landen, Verspätungen und Ausfälle blieben aber wahrscheinlich. LaGuardia ist ein innerstaatlich zentraler Knotenpunkt – Betriebsunterbrechungen verursachen nicht nur direkte Einnahmeausfälle für Fluggesellschaften wie Air Canada/Jazz Aviation, sondern auch erhebliche Folgekosten durch Umleitungen, Passagierbetreuung, Ersatzflüge und Personalbindung. Kurzfristig dürften auch Bodenverkehrs- und Logistikketten betroffen sein.

Langfristig drohen für die Beteiligten hohe finanzielle Belastungen: Schadensersatzforderungen, Versicherungsleistungen und mögliche Bußgelder oder Investitionen in zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen können die Kosten steigern. Die Unfallursache wird auch regulatorische Folgen haben; ein behördliches Prüfverfahren könnte strengere Vorgaben für Rollfeldfreigaben, Einsatzprotokolle und Funkkoordination nach sich ziehen. Für LaGuardia, das erst 2020 ein neues Terminal für rund vier Milliarden Dollar in Betrieb nahm, ist der Vorfall ein Reputationsrisiko, das Dienstleistern und Betreibern zusätzliche Aufwendungen für Sicherheitskommunikation und -maßnahmen aufzwingen könnte.

Schon Ende 2025 hatte es auf LaGuardia einen Vorfall mit zwei regionalen Jets gegeben, was die Frage nach Systemfehlern und proaktiver Risikominimierung erneut aufwirft. Die NTSB-Untersuchung wird entscheidend dafür sein, welche organisatorischen und finanziellen Konsequenzen folgen.

Die Air Canada Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,37 % und einem Kurs von 11,64EUR auf Tradegate (25. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.