INDUS 2025: Starker Auftragsboom, kräftiger Cashflow und höhere Dividende

Besonders deutlich fiel der Auftragseingang aus: Er wuchs um 15,1% auf 1.854,3 Mio. EUR, der Auftragsbestand erhöhte sich auf 705,9 Mio. EUR (+10,9%). Vorstandsvorsitzender Johannes Schmidt hob hervor, dass viele Beteiligungen im Jahresverlauf gewachsen seien und das vierte Quartal den höchsten Umsatz brachte. Finanzvorstand Rudolf Weichert betonte den starken Free Cashflow von 124,0 Mio. EUR und die stabile Bilanzrelationen als Basis für weitere Ausschüttungen.

Die Beteiligungsgesellschaft INDUS hat das Geschäftsjahr 2025 in einem anspruchsvollen Umfeld als insgesamt robust bewertet und zugleich eine dividendenfreundliche Bilanz vorgelegt. Der Konzernumsatz stieg leicht auf 1,735 Mrd. EUR (Vj. 1,722 Mrd.) und lag damit innerhalb der zuletzt kommunizierten Prognosespanne. Das bereinigte operative Ergebnis (adjusted EBITA) belief sich auf 147,8 Mio. EUR; die Marge sank leicht auf 8,5% (Vj. 8,9%) und lag dennoch in der oberen Hälfte der Zielspanne.

Kernkennzahlen: Das EBIT lag mit 127,0 Mio. EUR auf Vorjahresniveau, das Konzernergebnis nach Steuern stieg auf 69,8 Mio. EUR (Vj. 54,7 Mio.) – begünstigt durch einmalige Steuereffekte. Ergebnis je Aktie kletterte auf 2,77 EUR (Vj. 2,07 EUR). Die liquiden Mittel verbesserten sich deutlich auf 217,6 Mio. EUR, die Nettoverschuldung blieb mit 544,0 Mio. EUR nahezu stabil; die Entschuldungsdauer betrug wie geplant 2,5 Jahre.

Segmententwicklung heterogen: Das exportorientierte Engineering-Segment hielt den Umsatz nahe Vorjahr (583,0 Mio. EUR) und verzeichnete einen Auftragseingangssprung von 26,9% dank Großprojekten; die adjusted-EBITA-Marge lag bei 9,2%. Das Infrastructure-Segment wuchs organisch um 4,3% auf 597,2 Mio. EUR, das Ergebnis blieb stabil (adjusted EBITA 62,1 Mio.). Materials Solutions behauptete sich trotz Materialpreissteigerungen und Versorgungsschwankungen mit leicht verbessertem adjusted EBITA (51,9 Mio. EUR).

Akquisitionen und Nachhaltigkeit: INDUS tätigte fünf Ergänzungskäufe 2025 und verstärkte Anfang 2026 mit PRO VIDEO und der anvisierten Übernahme von AMIRA gezielt seine Marktpositionen. Positiv: Die Brutto-Emissionsintensität (Scope 1+2) sank um 7,5%.

Ausblick: Für 2026 rechnet INDUS mit moderatem Wachstum – Umsatz 1,80–1,95 Mrd. EUR, adjusted EBITA 150–170 Mio. EUR, Marge 7,5–9,5%. Risiken bleiben Protektionismus, geopolitische Spannungen und volatile Material- und Energiepreise, die insbesondere das Working Capital belasten könnten. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 1,30 EUR je Aktie vor (Vj. 1,20 EUR). Insgesamt wirkt INDUS gut kapitalisiert und weiter auf mittel- bis langfristiges Wachstum ausgerichtet.

Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 28,65EUR auf Tradegate (26. März 2026, 07:36 Uhr) gehandelt.