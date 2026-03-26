Essenslieferdienst Delivery Hero will weiter wachsen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte Delivery Hero wie bereits Ende Februar mitgeteilt einen Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, GMV) von rund 49,2 Milliarden Euro verbucht. Der Segmenteumsatz kletterte auf 14,8 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) lag - wie nun konkretisiert - bei 903 Millionen Euro. Der freie Barmittelfluss bei 250 Millionen Euro./err/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 28.568 auf Ariva Indikation (26. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -0,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,18 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 4,73 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +77,78 %/+128,57 % bedeutet.