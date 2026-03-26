Essenslieferdienst Delivery Hero will weiter wachsen
- Ziel bereinigtes Ebitda 910 bis 960 Mio Euro
- GMV soll um acht bis zehn Prozent wachsen
- Gesamtumsatz soll netto 14 bis 16 Prozent zulegen
BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero will im laufenden Jahr weiter wachsen. So soll das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 910 bis 960 Millionen Euro zulegen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Wert am oberen Ende der Spanne auf dem Zettel.
Beim Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, GMV) peilt das Management um Konzernchef Niklas Östberg bei konstanten Wechselkursen ein Zuwachs um acht bis zehn Prozent an. Der Gesamtumsatz aller Segmente soll ohne Währungseffekte um 14 bis 16 Prozent zulegen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte Delivery Hero wie bereits Ende Februar mitgeteilt einen Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, GMV) von rund 49,2 Milliarden Euro verbucht. Der Segmenteumsatz kletterte auf 14,8 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) lag - wie nun konkretisiert - bei 903 Millionen Euro. Der freie Barmittelfluss bei 250 Millionen Euro./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 28.568 auf Ariva Indikation (26. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -0,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 4,73 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +77,78 %/+128,57 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Delivery Hero. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Unglaublich detailliert und knallhart recherchiert! Bitte weiter so. :)