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    Adelayde Exploration tritt der Canadian Association of Defence and Security Industries (CADSI) bei

    Adelayde Exploration tritt der Canadian Association of Defence and Security Industries (CADSI) bei
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, B.C. – 26. März 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (das „Unternehmen“ oder „Adelayde“) (ADDY: CSE) (SPMTF: OTCID) (A41AGV: WKN) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen der Canadian Association of Defence and Security Industries (CADSI) beigetreten ist, um die laufende Entwicklung des Portfolios an Projekten mit kritischen und strategischen Mineralvorkommen des Unternehmens zu unterstützen. Die CADSI ist das nationale Sprachrohr der kanadischen Verteidigungs-, Sicherheits- und Cybersicherheitsbranchen und eine Schlüsselorganisation, die die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Regierung und militärischen Interessengruppen fördert.

     

    James Nelson, President von Adelayde, erklärte: „Da kritische Mineralien für die innere Sicherheit immer wichtiger werden, hielten wir dies für einen entscheidenden Zeitpunkt, der CADSI beizutreten und damit unser Engagement für eine sichere, verantwortungsvolle und strategisch ausgerichtete Erschließung kritischer Mineralien in Kanada zu demonstrieren. Wir freuen uns darauf, in Kürze mit den Arbeiten auf dem Wolframprojekt Sission North in New Brunswick zu beginnen, einer Jurisdiktion, die den Bergbau sehr unterstützt. Derzeit erstellen wir zudem Arbeitspläne für das Antimonprojekt George Lake South in New Brunswick. Das Unternehmen ist gut finanziert und wird im weiteren Verlauf des Jahres 2026 sehr aktiv sein.“

     

     

    Die Mitgliedschaft in der CADSI verschafft dem Unternehmen Zugang zu Foren der Verteidigungsindustrie, politischen Gesprächsrunden, technischen Workshops und Networking-Möglichkeiten, die die Zusammenarbeit innerhalb der kanadischen Verteidigungs- und Sicherheitsgemeinschaft fördern. Die Teilnahme an der CADSI wird dem Unternehmen helfen, über neu entstehende Leistungsanforderungen, Trends bei der Beschaffung, regulatorische Überlegungen und Partnerschaftsmöglichkeiten auf dem Laufenden zu bleiben, die für kritische Mineralien und fortschrittliche Materialien von Bedeutung sind, welche für die nationale und verbündete Sicherheit unerlässlich sind.

     

    Das Unternehmen ist nun sowohl in Kanada als auch in den USA den Verteidigungsbänden unter dem Dach der National Defence Industrial Association („NDIA“) beigetreten, um die Weiterentwicklung seines Portfolios an Projekten mit kritischen und strategischen Mineralvorkommen zu unterstützen.

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