JEFFERIES stuft ENEL auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Enel von 10 auf 10,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anzeichen verdichteten sich, dass Europa mehr in Erneuerbare Energien investiere, gerade angesichts der Erfahrungen im Nahost-Krieg und der Suche nach Versorgungssicherheit, schrieb Arturo Murua am Mittwoch. Diese Entwicklung passe gut zum Fokus des italienischen Versorgers, der sich im richtigen Moment wieder weg von Stromnetzen und hin zu Erneuerbaren orientiere. Der Markt unterschätze die Ergebnisdynamik von Enel./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 9,349EUR auf Tradegate (26. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Arturo Murua

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,60

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,60 € , was eine Steigerung von +14,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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