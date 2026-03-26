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    Hier sind fünf klickstarke Überschriften (je ≤75 Zeichen). Empfohlen: Nr. 1. 1) CENIT startet Trendwende: Software‑Rekord und positive 2026‑Prognose 2) CENIT: Umsatz stabil, EBITDA‑Aufschwung und optimistische 2026‑Ziele 3) Softwareboom treibt CENIT: EBI

    CENIT schließt Geschäftsjahr 2025 mit deutlicher operativer Verbesserung ab und gibt optimistische Prognose für 2026

    Die CENIT AG hat das Geschäftsjahr 2025 trotz eines weiterhin herausfordernden makroökonomischen Umfelds mit stabilen Umsätzen und einer sichtbaren operativen Trendwende beendet. Nach vorläufigen Zahlen kletterten die Konzernerlöse leicht auf 209,5 Mio. € (Vj. 207,3 Mio. €). Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sank zwar auf 12,3 Mio. € (Vj. 17,3 Mio. €), wurde jedoch maßgeblich durch Einmaleffekte im ersten Halbjahr und Anlaufverluste aus Akquisitionen belastet; das starke vierte Quartal trug mit 6,6 Mio. € allein rund die Hälfte zum Jahresergebnis bei.

    Positiv hervorzuheben ist das Wachstum im Softwaregeschäft: Die Eigensoftware-Umsätze legten um 11,2% auf 21,4 Mio. € zu und erreichten im Q4 mit 7,3 Mio. € einen Quartalsrekord. Die Reorganisationsmaßnahmen aus dem Restrukturierungsprogramm „Project Performance“ hätten die strukturelle Kostenbasis verringert und zu Effizienzgewinnen geführt; zugleich fielen Einmalaufwendungen von rund 4,0 Mio. € an. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf 0,3 Mio. € (Vj. 7,4 Mio. €). Die im Juli 2025 angepasste Guidance (Umsatz >205,0 Mio. €, EBIT > -1,5 Mio. €) wurde damit erfüllt.

    Wesentliche Bilanzkennzahlen verbesserten sich: Der operative Cashflow stieg um 36,7% auf 14,1 Mio. €, die Nettobankverschuldung sank um 28% auf 17,1 Mio. €, die Eigenkapitalquote blieb mit 30,0% stabil. Die endgültigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der Abschlussprüfung; der Konzernabschluss 2025 soll am 9. April 2026 veröffentlicht werden.

    Für 2026 gibt das Management eine zuversichtliche Prognose ab: Mindestens 210,0 Mio. € Umsatz bei einem EBITDA von mindestens 18,0 Mio. € (+46,6%), was einer EBITDA-Marge von rund 8,6% entspricht. Die Projektion schließt mögliche Effekte aus zukünftigen Akquisitionen nicht ein. Fokus der Strategie bleibt die Steigerung der operativen Wettbewerbsfähigkeit, Effizienzmaßnahmen und der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

    Die Analysten von GBC bewerten die Entwicklung überwiegend positiv: Sie bestätigen das Kauf-Rating, senken das Kursziel leicht auf 15,00 € und passen ihre eigenen Schätzungen moderat nach unten (Neuschätzung 2026: Umsatz 214,7 Mio. €, EBITDA 19,8 Mio. €). GBC sieht die Guidance als eher konservativ an und verweist auf Restrukturierungsaufwendungen und mögliche Abschreibungen, die das Ergebnis 2025 belastet haben.



    Cenit

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    ISIN:DE0005407100WKN:540710

    Die Cenit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 6,64EUR auf Tradegate (26. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



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