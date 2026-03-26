Nynomic: Tiefes Jahresloch – doch Q4‑Comeback gibt Hoffnung für 2026

Die operative Entwicklung verbesserte sich jedoch im zweiten Halbjahr sukzessive. Im vierten Quartal erzielte Nynomic nach eigenen Angaben ein EBIT von etwa 3,5 Mio. EUR bei einem Umsatz von rund 27,7 Mio. EUR. Externe Research-Ergebnisse (Montega) bestätigen diese Trendwende: Die Q4-Marge lag demnach bei 12,6 % und unterstreicht die Wirkung des Effizienzprogramms „NyFit2025“. Montega schätzt die annualisierten Einsparungen aus NyFit auf rund 5 Mio. EUR; gleichzeitig nennt sie Sondereffekte aus Restrukturierungskosten von etwa 1,5 Mio. EUR. Der Auftragsbestand war zum Jahresende mit rund 45,0 Mio. EUR leicht rückläufig (-5 %).

Die Nynomic AG hat vorläufige Zahlen für 2025 vorgelegt und bestätigt damit ihre im Jahresverlauf bereits nach unten angepasste Prognose. Konzernweit ging der Umsatz um rund 10 % auf etwa 92,6 Mio. EUR zurück (2024: 102,4 Mio. EUR). Das EBIT fiel deutlich stärker und sank auf rund 2,0 Mio. EUR (2024: 7,4 Mio. EUR), was einer EBIT-Marge von gut 2 % entspricht (2024: 7 %). Belastend wirkten insbesondere Restrukturierungsaufwendungen sowie fehlende Skalierungseffekte infolge vorübergehender Umsatzrückgänge; Zölle in den USA schlugen zusätzlich mit rund 0,5 Mio. EUR zu Buche.

Vor dem Hintergrund schwächerer Nachfrage und projektbedingter Verschiebungen hatte Nynomic 2025 umfangreiche Maßnahmen zur Konzernrestrukturierung umgesetzt. Ziel dieser Maßnahmen war die Anpassung der Organisationsstruktur an veränderte Marktbedingungen sowie eine deutliche Reduktion der Kostenbasis. Vorstand und Management betonen, dass dadurch die operative Effizienz und die finanzielle Stabilität der Gruppe nachhaltig gestärkt wurden.

Für 2026 gibt der Vorstand eine positive Prognose: Erwartet wird ein Umsatz zwischen 100 und 105 Mio. EUR sowie eine EBIT-Marge von 6–8 %. Die Visibilität in das Geschäftsjahr sei dank eines stabilen Auftragsstarts ins erste Quartal verbessert. Nynomic sieht sich mit seinem globalen Auftritt, einem breiten Portfolio an optischer Messtechnik und rund 500 Mitarbeitern gut positioniert, um von einer Erholung der Investitionstätigkeit in Kernmärkten zu profitieren.

Analysten von Montega bestätigen die Kaufempfehlung und setzen ein Kursziel von 18,00 EUR für die nächsten zwölf Monate. Sie sehen in der Kombination aus Kostenprogramm, stabiler Nachfragedynamik und erwarteter Umsatzbelebung die Basis für eine deutliche Ergebnisverbesserung 2026. Dennoch bleibt der Erfolg abhängig von einer nachhaltigen Umsatzsteigerung; mittelfristige Margenziele erfordern nach wie vor ein höheres Erlösniveau. Der vollständige Geschäftsbericht 2025 wird voraussichtlich im Mai 2026 veröffentlicht.

Die Nynomic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 12,15EUR auf Tradegate (26. März 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.