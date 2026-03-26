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    Unsicherheit wächst

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    Ölpreise steigen nach gescheitertem Friedensversuch im Nahen Osten

    Die Ölpreise steigen deutlich, während der Iran Gespräche mit den USA verweigert und die Hoffnung auf eine Waffenruhe im Nahen Osten schwindet.

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    Unsicherheit wächst - Ölpreise steigen nach gescheitertem Friedensversuch im Nahen Osten
    Foto: Dall-E

    Der Preis für Rohöl, Brent, stieg um 1,95 Prozent auf 104,21 US-Dollar je Barrel. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 2,05 Prozent auf 92,17 US-Dollar zu.

    Damit haben die Ölpreise am Donnerstag kräftig zugelegt, nachdem der Iran Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten abgelehnt hat. Die Entwicklung verstärkt die Unsicherheit an den Energiemärkten und lässt Investoren an den Aussichten für eine rasche Waffenruhe im Nahen Osten zweifeln.

    Iran lehnt Gespräche ab

    Der iranische Außenminister Abbas Araghchi stellte klar, dass indirekte Kontakte über Vermittler nicht als Verhandlungen mit den USA zu verstehen seien. Gleichzeitig berichten staatliche Medien in Teheran, dass ein amerikanisches Waffenstillstandsangebot abgelehnt werde und Iran eigene Bedingungen formuliert habe.

    Die widersprüchlichen Signale stehen im Kontrast zu Aussagen von Donald Trump, der noch Anfang der Woche betonte, beide Seiten befänden sich "derzeit in Verhandlungen". Der US-Präsident deutete zudem an, dass militärische Drohungen gegen iranische Energieinfrastruktur vorerst zurückgestellt worden seien.

    Die Diskrepanz zwischen den offiziellen Positionen sorgt für zusätzliche Nervosität an den Märkten. Ein diplomatischer Durchbruch sieht kurzfristig unwahrscheinlich aus.

    Waffenruhe rückt in weite Ferne

    Marktteilnehmer bewerten die Chancen auf eine Entspannung im Nahen Osten zunehmend skeptisch. "Der Optimismus hinsichtlich einer Waffenruhe ist verflogen", erklärte Tsuyoshi Ueno vom NLI Research Institute. Die Anforderungen Washingtons an Teheran gelten als hoch, was die Verhandlungen zusätzlich erschwert.

    Versorgungsschock durch Straße von Hormus

    Besonders besorgniserregend für die Märkte ist die Lage rund um die Straße von Hormus, durch die normalerweise etwa ein Fünftel des weltweiten Öl- und LNG-Handels abgewickelt wird. Der Konflikt hat die Transporte dort nahezu zum Erliegen gebracht.

    Die Internationale Energieagentur (IEA) spricht bereits von der größten Störung der globalen Ölversorgung in der Geschichte. Als Reaktion darauf hat die japanische Regierung unter Premierministerin Sanae Takaichi Gespräche über eine koordinierte Freigabe strategischer Ölreserven angestoßen.

    Neben dem Nahostkonflikt belasten zusätzliche Faktoren die Angebotsseite: In Russland sind laut Marktanalysen rund 40 Prozent der Exportkapazitäten durch Drohnenangriffe, Pipelineprobleme und Tankerbeschlagnahmungen beeinträchtigt und im Irak ist die Produktion rückläufig, während Lagerkapazitäten kritische Grenzen erreichen.

    US-Lagerbestände steigen

    Zwar meldeten die USA zuletzt einen überraschend starken Anstieg der Rohöllagerbestände um 6,9 Millionen Barrel auf insgesamt 456,2 Millionen Barrel – den höchsten Stand seit Juni 2024. Doch dieser Effekt konnte die preistreibenden geopolitischen Risiken nicht ausgleichen.

    Ausblick: Volatilität dürfte anhalten

    Die Ölpreise bleiben stark abhängig von politischen Entwicklungen im Nahen Osten. Ohne klare Fortschritte bei diplomatischen Bemühungen drohen weitere Preissprünge nach oben.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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