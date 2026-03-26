TAKKT AG: Erhebliche Fortschritte trotz schwachem Marktumfeld
Trotz konjunktureller Gegenwinde setzt TAKKT seinen Kurs fort: Effizienz, Kundenfokus und klare Profitziele prägen die nächsten Schritte des Unternehmens.
Foto: TAKKT AG
- TAKKT bestätigt die vorläufigen Zahlen für 2025 mit einem Umsatz von 964,3 Mio. Euro und einer bereinigten EBITDA-Marge von 3,8 %
- Trotz schwachem Marktumfeld in Europa und den USA hat TAKKT bedeutende strategische Fortschritte bei Effizienz und Operating Model erzielt
- Der Zeitplan zur Erreichung der Mittelfristziele wird aufgrund der anhaltenden konjunkturellen Unsicherheit um ein bis zwei Jahre verlängert
- Für 2026 fokussiert sich TAKKT auf Kundenorientierung, Wachstumsinitiativen und eine organische Umsatzentwicklung zwischen -7 % und +3 %
- Die Profitabilitätsziele bleiben mittelfristig bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 10 %, mit einer erwarteten Marge von rund 8 % in Rezessionsphasen
- Die Kostenstruktur wird durch Automatisierung, Vereinfachungen und Standardisierung weiter verbessert, mit prognostizierten einmaligen Aufwendungen leicht unter dem Vorjahr von 16,5 Mio. Euro
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 und Analystenkonferenz, bei TAKKT ist am 26.03.2026.
Der Kurs von TAKKT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,10 % im Plus.
24 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,5050EUR das entspricht einem Minus von -0,20 % seit der Veröffentlichung.
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