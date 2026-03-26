JOST Werke steigert 2025 Ergebnis & schlägt 1,50 EUR Dividende vor
JOST legt starke Zahlen für 2025 vor: Umsatzsprung, Gewinnplus, höhere Dividende – und zugleich ambitionierte Klima- und Synergieziele bis 2035 im Blick.
Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH
- JOST hat das bereinigte Ergebnis nach Steuern für 2025 um 12,1 % auf 83,5 Mio. EUR gesteigert und die finanziellen Ziele erreicht
- Der Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg 2025 um 43,5 % auf 1.534,2 Mio. EUR, wobei Übernahmeeffekte aus Hyva in Höhe von 468 Mio. EUR enthalten sind
- Das bereinigte EBITDA stieg um 29,1 % auf 191,2 Mio. EUR, das bereinigte EBIT um 28,6 % auf 145,2 Mio. EUR, mit einer Marge von 9,5 %
- Die Dividende für 2025 wird um 10 % auf 1,50 EUR je Aktie vorgeschlagen, was einer Ausschüttung von 24,6 Mio. EUR entspricht
- Für 2026 prognostiziert JOST ein Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich und eine überproportionale Steigerung des bereinigten EBIT, unterstützt durch Synergien aus Hyva
- Das Unternehmen setzt sich bis 2035 das Ziel, den CO2-Ausstoß pro Produktionsstunde um weitere 50 % zu reduzieren, trotz eines Anstiegs der Brutto-Treibhausgasemissionen im Jahr 2025 durch die Hyva-Integration
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025, bei JOST Werke ist am 26.03.2026.
Der Kurs von JOST Werke lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 57,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,17 % im
Minus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 56,70EUR das entspricht einem Minus von -0,61 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.746,25PKT (-0,85 %).
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