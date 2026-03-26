LPKF Laser & Electronics: Leichte Ergebnissteigerung 2025 & Neuausrichtung
Trotz rückläufiger Umsätze richtet LPKF den Blick nach vorn: Mit North Star, Glas-Technologien und Halbleiterfokus soll aus heutiger Unsicherheit profitables Wachstum entstehen.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- LPKF verzeichnete 2025 eine leichte Ergebnisverbesserung mit einem bereinigten EBIT von 0,8 Mio. EUR, trotz eines Umsatzrückgangs auf 115,3 Mio. EUR und schwacher Nachfrage in wichtigen Märkten.
- Das Unternehmen setzt auf die strategische Neuausrichtung mit dem Programm North Star, das bis 2028 eine nachhaltige zweistellige EBIT-Marge anstrebt.
- Im Bereich Advanced Packaging auf Glasbasis, insbesondere mit der LIDE-Technologie, sieht LPKF großes Wachstumspotenzial durch die zunehmende Bedeutung glasbasierter Halbleiterlösungen.
- Das Solarsegment wird 2026 aufgrund globaler Investitionszurückhaltung und technologischer Umbrüche voraussichtlich Umsatzeinbußen erleiden, dennoch bestehen langfristige Chancen durch Expertise in Perowskit-Beschichtungen.
- Das Unternehmen plant, seine Marktposition im Halbleitermarkt durch Ausbau der Glaslösungen und Co-Packaged Optics weiter zu stärken, während es gleichzeitig profitabel in den Kerngeschäften bleibt.
- Aufgrund geopolitischer Unsicherheiten und verschärfter Lieferketten erwartet LPKF für 2026 einen Umsatz zwischen 105 und 120 Mio. EUR sowie eine bereinigte EBIT-Marge von -3,0 % bis 4,5 %, wobei strukturelle Anpassungen notwendig sind.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei LPKF Laser & Electronics ist am 26.03.2026.
Der Kurs von LPKF Laser & Electronics lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,6300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,34 % im Minus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,5100EUR das entspricht einem Minus von -1,81 % seit der Veröffentlichung.
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