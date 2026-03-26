BVB überrascht: Nils‑Ole Book soll Dortmunds Transfer‑Revolution starten

Borussia Dortmund hat in einer ungewöhnlich schnellen Personalentscheidung Nils-Ole Book als neuen Sportdirektor verpflichtet. Der 40‑jährige Wechsel vom Zweitligisten SV Elversberg, wo Book als Sportvorstand maßgeblich am Aufstieg und an werthaltigen Transfers beteiligt war, wurde einen Tag nach der überraschenden Trennung von Club‑Legende Sebastian Kehl kommuniziert. Book erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029; zwischen den Vereinen wurde eine Ablösesumme vereinbart, die nicht offengelegt wurde. Für die Wirtschaftsredaktion ist der Vorgang weniger eine reine Personalie als ein strategisches Signal: Dortmund setzt auf ein junges, gewinnorientiertes Managementprofil, das in Elversberg nachweislich Marktwert geschaffen hat.

Aus ökonomischer Sicht stehen mehrere prioritäre Handlungsfelder an. Zum einen gilt es, kurzfristig die Kaderplanung zu stabilisieren: mit Abgängen wie Niklas Süle und Julian Brandt und offenen Verbleibsfragen bei weiteren Stammspielern ist Planungs- und Handelsdruck hoch. Zentral ist die Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck, dessen Bleiben starke Auswirkungen auf sportliche Planbarkeit und damit auf Transferpolitik und Marktwertentwicklung hat. Zum anderen muss Book die Balance zwischen sportlichem Anspruch und finanzieller Nachhaltigkeit managen – insbesondere nachdem das frühe Champions‑League‑Aus gegen Atalanta Bergamo nicht nur sportlichen Frust, sondern auch Einnahmeausfälle verursachte, die der Club offenbar schon konservativ berücksichtigt hatte.