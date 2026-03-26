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    BVB überrascht: Nils‑Ole Book soll Dortmunds Transfer‑Revolution starten

    BVB überrascht: Nils‑Ole Book soll Dortmunds Transfer‑Revolution starten
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    Borussia Dortmund hat in einer ungewöhnlich schnellen Personalentscheidung Nils-Ole Book als neuen Sportdirektor verpflichtet. Der 40‑jährige Wechsel vom Zweitligisten SV Elversberg, wo Book als Sportvorstand maßgeblich am Aufstieg und an werthaltigen Transfers beteiligt war, wurde einen Tag nach der überraschenden Trennung von Club‑Legende Sebastian Kehl kommuniziert. Book erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029; zwischen den Vereinen wurde eine Ablösesumme vereinbart, die nicht offengelegt wurde. Für die Wirtschaftsredaktion ist der Vorgang weniger eine reine Personalie als ein strategisches Signal: Dortmund setzt auf ein junges, gewinnorientiertes Managementprofil, das in Elversberg nachweislich Marktwert geschaffen hat.

    Aus ökonomischer Sicht stehen mehrere prioritäre Handlungsfelder an. Zum einen gilt es, kurzfristig die Kaderplanung zu stabilisieren: mit Abgängen wie Niklas Süle und Julian Brandt und offenen Verbleibsfragen bei weiteren Stammspielern ist Planungs- und Handelsdruck hoch. Zentral ist die Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck, dessen Bleiben starke Auswirkungen auf sportliche Planbarkeit und damit auf Transferpolitik und Marktwertentwicklung hat. Zum anderen muss Book die Balance zwischen sportlichem Anspruch und finanzieller Nachhaltigkeit managen – insbesondere nachdem das frühe Champions‑League‑Aus gegen Atalanta Bergamo nicht nur sportlichen Frust, sondern auch Einnahmeausfälle verursachte, die der Club offenbar schon konservativ berücksichtigt hatte.

    Books Profil passt zu Dortmunds Bedürfnis nach einer kreativen Transferstrategie: In Elversberg hatte er mit kosteneffizienten Einkäufen und klugen Weiterverkäufen Wert generiert. Die Herausforderung besteht nun darin, dieses "Näschen" auf einem deutlich höheren Marktsegment zu skalieren, in dem Transfervolumina, Agentenstrukturen und internationale Konkurrenz andere Risiken bergen. Carsten Cramer und Sportvorstand Lars Ricken betonen Vertrauen und Innovationsfreude; wirtschaftlich gesehen setzt der Klub damit auf einen risiko‑ und chancenorientierten Umbau der Scouting‑ und Transferprozesse.

    Die Personalentscheidung ist zugleich Governance‑Akt: Nach fast einem Vierteljahrhundert mit Kehl als Identifikationsfigur signalisiert Dortmund eine strategische Neuorientierung mit klaren Performance‑Zielen — explizit dem Ziel, den Abstand zum Marktführer FC Bayern zu verringern. Sollte Book die Kaderwerte erhalten und gezielt steigern, droht der Club nicht nur sportlich, sondern auch bilanztechnisch in eine bessere Position zu kommen. Misslingt der Übergang, könnten kurzfristig sportliche Einbußen und mittelbar finanzielle Risiken drohen. Insgesamt ist die Verpflichtung ein kalkuliertes Investment in Managementkompetenz mit hoher Erwartung an Markt‑ und Wertschöpfungsleistung.



    Borussia Dortmund

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    ISIN:DE0005493092WKN:549309

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 3,035EUR auf Tradegate (26. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.



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