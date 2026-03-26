CANCOM SE: Bestätigte Zahlen & Ausblick 2026 – Jetzt mehr erfahren
Trotz leicht rückläufiger Erlöse zeigt CANCOM 2025 robuste Finanzkennzahlen und setzt für 2026 auf Wachstum durch Digitalisierung, IT-Infrastruktur und AI-Transformation.
Foto: CANCOM SE
- Der Konzern-Umsatz von CANCOM betrug 2025 1.714,7 Mio. €, leicht rückläufig im Vergleich zum Vorjahr (1.737,6 Mio. €)
- Das EBITDA stieg im vierten Quartal 2025 um 46,6 % auf 38,9 Mio. €, während das Jahres-EBITDA bei 102,7 Mio. € lag, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (113,0 Mio. €) darstellt
- Das Geschäftsfeld „Deutschland“ verzeichnete einen Umsatzrückgang um 3,7 % auf 1.092,6 Mio. €, während das internationale Segment um 3,2 % auf 622,1 Mio. € wuchs
- Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 139,8 Mio. €, der Zahlungsmittelbestand am Jahresende lag bei 198,9 Mio. €
- CANCOM plant eine stabile Dividende von 1,00 € je Aktie für 2026, trotz herausfordernder Marktbedingungen
- Für 2026 prognostiziert CANCOM einen Umsatz zwischen 1.750 und 1.850 Mio. €, ein EBITDA von 110 bis 130 Mio. € und ein EBITA von 55 bis 75 Mio. €, wobei die Digitalisierungstrends weiterhin den Bedarf an IT-Infrastrukturen und AI-Transformation antreiben
Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei CANCOM SE ist am 26.03.2026.
Der Kurs von CANCOM SE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,325EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,61 % im
Minus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,200EUR das entspricht einem Minus von -0,59 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.742,84PKT (-0,87 %).
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