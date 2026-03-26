Spezialpharma-Unternehmen Medios verdient 2025 deutlich mehr
- Umsatz +10,4 Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro
- Bereinigtes Ebitda +18 Prozent auf 93,1 Mio Euro
- Prognose 2 bis 2,12 Mrd und neuer CFO ab 15. April
BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharma-Unternehmen Medios hat im vergangenen Jahr von florierenden Arzneimittelverkäufen und einem starken internationalen Geschäft profitiert. Der Erlös kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 10,4 Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stieg zugleich um knapp 18 Prozent auf 93,1 Millionen Euro. Damit übertraf Medios die Erwartungen am Markt. Nach Steuern verbuchten die Berliner einen Gewinn von 15,4 Millionen Euro, über ein Fünftel mehr als im Vorjahr.
Für das laufende Jahr erwartet das Management um den neuen Vorstandschef Thomas Meier einen Umsatz zwischen 2 und 2,12 Milliarden Euro, womit auch ein leichter Rückgang nicht ausgeschlossen ist. Die Profitabilität soll sich aber weiter verbessern. Angepeilt ist eine operative Marge von rund 4,8 Prozent, 2025 war die Marge von zuvor 4,2 auf 4,5 Prozent geklettert. Wie Medios weiter verkündete, wird Stefan Bauerreis zum 15. April neuer Finanzvorstand. Vorgänger Falk Neukirch verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie
Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 16.736 auf Ariva Indikation (26. März 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um -11,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 326,47 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +44,00 %/+116,00 % bedeutet.
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Was genau willst du uns mit deinem Posting das mit Falschaussagen nur so gespickt ist denn nun mitteilen?
Das mit den Zukäufen war ja nur ein hypothetisches Beispiel, komplett eigenfinanziert. Und ich sag auch nicht dass man organisch nur stagnieren wird. Aber auch nicht ausgeschlossen, siehe Argumentation von 95ProzentTrader!
Was diejenigen, die den Kursverfall beklagen ausser Aucht lassen ist, dass der Markt stark von nicht immer begründbaren Korrelationen von Kursverläufen getrieben ist. So wie es z.B. auch beim Thema KI vs. Saas Modelle geschieht.
Zwei andere "Apotheken", die nichts mit Medios zu tun haben, kamen die letzen 4 Wochen erheblich unter die Räder. Docmorris und Redcare. Hier gibt es nichts zu vergleichen, ausser das sie in der Schublade Apotheke passen und somit ist es nicht auszuschliessen, dass ein guter Teil des Kursrückganges simpler Mathematik geschuldet ist.
Als rein fundamental denkender Investor wird einem mitlerweile oftmals von irgedändwelchen Programmtradern mit viel zu tiefen Taschen ein Bären aufgebunden. Nächste Woche sind alle wieder schlauer.