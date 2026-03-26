Global Power Solutions tritt der Canada Data Centres’ Alliance bei

Vancouver, British Columbia – 26. März 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSXV: PWER) (FWB: NJA) („Global“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es der Canada Data Centres’ Alliance (CDCA) beigetreten ist, einer nationalen Branchenorganisation, die Akteure aus dem gesamten kanadischen Sektor für digitale Infrastruktur vertritt.

Die CDCA bietet eine Kooperationsplattform für Betreiber von Rechenzentren, Cloud-Anbietern, Energieunternehmen, Technologiefirmen und politische Entscheidungsträger, die das verantwortungsvolle Wachstum der digitalen Infrastruktur und der Datenwirtschaft Kanadas unterstützen soll.

Der Chief Executive Officer von Global Power Solutions, Peter Medved, erklärte:

„Der Beitritt zur Canada Data Centres’ Alliance ist ein wichtiger Schritt für Global, da wir uns damit mit Organisationen vernetzen, die die Zukunft der digitalen Infrastruktur Kanadas gestalten. Mit steigender Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und Datenverarbeitungskapazität werden zuverlässige und nachhaltige Stromversorgungslösungen immer wichtiger. Wir freuen uns darauf, durch die Allianz zum Dialog und zur Zusammenarbeit in der Branche beizutragen.“

Förderung des Wachstums der Dateninfrastruktur

Die Mitgliedschaft von Global in der CDCA steht im Einklang mit dem strategischen Fokus des Unternehmens auf dezentrale, wasserstoffbasierte Stromversorgungslösungen, die für Anwendungen wie Rechenzentren, KI-Infrastruktur und netzlimitierte Umgebungen konzipiert sind.

In Kanada steigt die Nachfrage nach digitaler Infrastruktur, angetrieben durch künstliche Intelligenz, Cloud Computing und datenintensive Technologien. Diese Trends üben wachsenden Druck auf die Energieversorgung, die Netzkapazität und die Nachhaltigkeitsziele aus.

Durch seine Beteiligung an der CDCA wird Global mit anderen Branchenteilnehmern zusammenarbeiten, um zentrale Herausforderungen anzugehen, darunter:

- Versorgungssicherheit und Netzengpässe

- Integration von Energiequellen mit geringeren CO₂-Emissionen

- steigende Rechendichte aufgrund von KI-Workloads

- Koordinierung der nationalen Infrastrukturpolitik und -entwicklung