Jenoptik erhöht Dividende trotz Gewinnrückgang – Aktie schießt nach oben

Für 2026 gibt Jenoptik einen konkretisierten Zielkorridor aus: Ein einstelliges Umsatzwachstum sowie eine operative EBITDA-Marge von 19 bis 21 Prozent – nach 18,4 Prozent im Jahr 2025. Die Investitionsausgaben sollen leicht unter dem Vorjahresniveau liegen. Als Wachstumstreiber nennt der Konzern die Kernmärkte Halbleiter, Medizintechnik, Messtechnik und Smart Mobility. Zugleich mahnt das Management zu Vorsicht: Das laufende Geschäftsjahr bleibe durch schwer prognostizierbare makroökonomische und politische Risiken belastet.

Jenoptik will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2025 trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs eine angehobene Dividende von 0,40 Euro je Aktie zahlen – zwei Cent mehr als im Vorjahr. Das teilte der Technologiekonzern bei der Vorlage der endgültigen Jahreszahlen in Jena mit. Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn um 21,2 Prozent auf 74,2 Millionen Euro. Die Zahlen bestätigten damit vorab im Februar kommunizierte Eckdaten; Analysten hatten im Schnitt mit einer niedrigeren Ausschüttung gerechnet.

Die Reaktion der Kapitalmärkte fiel positiv aus. In einem kräftig steigenden Gesamtmarkt legten die Jenoptik-Papiere um bis zu fast neun Prozent zu und schlossen mit einem Tagesplus von 6,7 Prozent bei 27,24 Euro – ein erstes Anzeichen, dass der Kursrücksetzer der Wochen zuvor erst einmal gestoppt ist. Marktteilnehmer hoben hervor, dass die Zielvorgaben weitgehend den Konsenserwartungen entsprechen: Jefferies sieht das Vergleichsbild bei rund 20 Prozent EBITDA-Marge und etwa acht Prozent Umsatzwachstum und bestätigte nach den Quartalszahlen seine „Buy“-Einstufung mit einem Kursziel von 24 Euro.

Personell sorgt die Bestellung von Dr. Dominic Dorfner zum künftigen Vorstandsvorsitzenden für zusätzliche Dynamik. Dorfner, derzeit President & CEO von Semikron Danfoss, folgt spätestens zum 1. Oktober 2026 auf Dr. Stefan Traeger, der das Unternehmen bereits im Februar verlassen hat. Analysten wie Michael Kuhn von der Deutschen Bank loben die Personalie als Signal für strategische Klarheit und konsequente Umsetzung.

In der Bilanzsicht bleibt der Fall des Jahresüberschusses ein Warnsignal, das aber offenbar die Bereitschaft des Managements, Aktionäre zu beteiligen, nicht geschmälert hat. Für Investoren ist entscheidend, ob Jenoptik die Margenverbesserung wie angestrebt realisiert und die Nachfrage in den genannten Kernsegmenten stabil bleibt. Beobachtet werden sollten insbesondere die operative Umsetzung der Margenpläne, das Niveau der Investitionen sowie die konjunkturelle Entwicklung, die die Zielerreichung 2026 maßgeblich beeinflussen dürfte.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 28,86EUR auf Tradegate (26. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.