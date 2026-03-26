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    PNE AG: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 – Fokus auf Kernmärkte & Profitabilität

    2025 markiert für PNE ein Rekordjahr: starke operative Leistung, gezielte Portfolioanpassungen und ein klarer Kurs für weiteres profitables Wachstum.

    PNE AG: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 – Fokus auf Kernmärkte & Profitabilität
    Foto: PNE AG
    • Das Geschäftsjahr 2025 wurde operativ erfolgreich abgeschlossen, mit der höchsten Gesamtleistung in der Unternehmensgeschichte von 376,4 Mio. Euro.
    • Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA (normalised EBITDA) erreichte 87,0 Mio. Euro und liegt innerhalb der Guidance-Spanne von 70 bis 110 Mio. Euro.
    • Die Projektpipeline wurde Ende 2025 aufgrund veränderter Marktbedingungen bereinigt, was zu einer risikominimierten Pipeline von insgesamt 23,8 GW führte.
    • Das Eigenbetriebsportfolio wurde auf 497 MW erhöht, was die strategische Ausgewogenheit zwischen Projektverkauf und Eigenbetrieb unterstreicht.
    • PNE hat ein Kosten- und Effizienzprogramm namens „Focus & Deliver“ gestartet, um die Wettbewerbsfähigkeit angesichts steigender Zinsen und sinkender Strompreise zu sichern.
    • Für 2026 wird ein EBITDA von 90 bis 120 Mio. Euro sowie ein normalised EBITDA von 110 bis 140 Mio. Euro erwartet, was auf eine positive Geschäftsentwicklung hindeutet.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei PNE ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von PNE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,3350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,42 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,2700EUR das entspricht einem Minus von -0,78 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.748,21PKT (-0,84 %).


    PNE

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