Hier vier klickstarke Überschriften zur Auswahl (≤75 Zeichen): 1) Alzchem kündigt 2,10€ Dividende und umfassende Satzungsreform an 2) Hauptversammlung 2026: Virtuell, 2,10€ Dividende und Aktien-Umstellung 3) Alzchem beantragt 2,10€ Dividende, Umstell

Kernpunkt der HV ist der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Gewinnverwendung: Aus dem ausgewiesenen Bilanzgewinn von 147,747 Mio. EUR sollen 21,259,782.60 EUR ausgeschüttet werden, das entspricht einer Dividende von 2,10 EUR je dividendenberechtigter Aktie; der verbleibende Betrag von rund 126,488 Mio. EUR soll vorgetragen werden. Die Auszahlung ist, sofern beschlossen, für den 8. Mai 2026 vorgesehen. Bei der Berechnung wurde der Bestand von derzeit 52.629 eigenen Aktien berücksichtigt; etwaige Änderungen der dividendenberechtigten Stückzahl werden in der HV berücksichtigt.

Die Alzchem Group AG hat zwei zentrale Mitteilungen veröffentlicht: den geplanten Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2025 (Veröffentlichung am 24. März 2026) sowie die Einberufung zur ordentlichen, virtuellen Hauptversammlung am 5. Mai 2026 (10:00 MESZ) in Trostberg. Beide Bekanntmachungen erfolgen im Rahmen gesetzlicher Publizitäts- und Aktionärsrechte; sämtliche Unterlagen werden auf der Investor-Relations-Seite der Gesellschaft zugänglich gemacht.

Weitere ordentliche Tagesordnungspunkte umfassen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für 2025, die Wahl der RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG als Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 sowie deren vorgesehene Bestellung als Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts, sofern die gesetzliche Umsetzung der CSRD dies erfordert. Zudem soll der Vergütungsbericht für 2025 gebilligt werden.

Bedeutsam sind weitreichende Satzungsänderungen, die von der Hauptversammlung beschlossen werden sollen: die Umstellung bisheriger Inhaberaktien auf Namensaktien mit Einrichtung eines Aktienregisters, eine Öffnung der Satzung für die Ausgabe elektronischer Aktien nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG), Klarstellungen zum Ort virtueller Hauptversammlungen sowie Anpassungen infolge der Einführung gestaffelter Amtszeiten im Aufsichtsrat (Staggered Board). Die Änderungen zielen auf verbesserte Kommunikation mit Anlegern, erleichterte HV-Organisation und rechtliche Flexibilität gegenüber Digitalisierungstrends.

Die HV wird als virtuelle Versammlung gemäß §118a AktG abgehalten; Aktionäre können über ein passwortgeschütztes HV-Portal teilnehmen, abstimmen (elektronische Briefwahl) und Redebeiträge anmelden. Voraussetzungen: rechtzeitige Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes bis spätestens 28. April 2026 (Nachweisstichtag: 13. April 2026). Fristen für Gegenanträge, Stellungnahmen und Vollmachten sind in der Einberufung detailliert geregelt. Zum Einberufungszeitpunkt beträgt die Gesamtzahl der Aktien 10,176,335, davon 52,629 eigene Aktien. Die Mitteilungen sind unter www.alzchem.com/investor-relations/hauptversammlung abrufbar.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 169,8EUR auf Tradegate (26. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.