Was bedeutet das für VW?
Rückzug aus China: Warum VW-Tochter jetzt die Reißleine zieht
Skoda zieht sich aus China zurück: Nach dem Absturz auf nur noch 15.000 Verkäufe sucht die VW-Tochter ihr Glück nun in Indien und Südostasien.
- Skoda zieht sich bis Mitte 2026 aus China zurück
- Fokus verlagert nach Indien und Südostasien
- Elektromarkt China begünstigt BYD und Geely
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Skoda wird sich bis Mitte 2026 aus dem chinesischen Automarkt zurückziehen, wie Reuters am Mittwoch berichtete. Der Markt in China verzeichnete im vergangenen Jahr einen drastischen Rückgang der Verkäufe auf nur noch 15.000 Fahrzeuge, weil lokale Marken einen Aufschwung erlebten. Skoda wird sich laut Reuters künftig stärker auf Indien und Südostasien konzentrieren. Dort konnte das Unternehmen 2025 Wachstum erzielen. Auch die Wettbewerbsbedingungen gelten dort als günstiger.
Beim von Elektroautos dominierten Markt in China entscheiden sich immer mehr Käufer für Marken wie BYD oder Geely. Klassische Marken wie Skoda mit ihren günstigen Verbrennern können da kaum noch mithalten. Zuletzt hatte auch Skoda-Chef Klaus Zellmer Indien als künftigen Wachstumsmarkt bezeichnet. VW selbst und auch Audi halten dagegen nach wie vor am China-Geschäft fest.
Mit seiner Kernmarke hält Volkswagen an seinen China-Plänen fest und will 2026 dort lokaler, digitaler, schneller und segmentgenauer werden. Statt einfach globale Modelle nach China zu bringen, baut der Konzern dort ein stärker eigenständiges Geschäft mit lokalen Plattformen, lokaler Software, lokalen Partnern und einem deutlich stärker auf chinesische Kundenwünsche zugeschnittenen Produktmix auf.
Die Aktie von VW ist am Donnerstag (8:20 Uhr, MEZ) 0,98 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 87,28 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion