Rückzug aus China: Warum VW-Tochter jetzt die Reißleine zieht

Skoda wird sich bis Mitte 2026 aus dem chinesischen Automarkt zurückziehen, wie Reuters am Mittwoch berichtete. Der Markt in China verzeichnete im vergangenen Jahr einen drastischen Rückgang der Verkäufe auf nur noch 15.000 Fahrzeuge, weil lokale Marken einen Aufschwung erlebten. Skoda wird sich laut Reuters künftig stärker auf Indien und Südostasien konzentrieren. Dort konnte das Unternehmen 2025 Wachstum erzielen. Auch die Wettbewerbsbedingungen gelten dort als günstiger.

Beim von Elektroautos dominierten Markt in China entscheiden sich immer mehr Käufer für Marken wie BYD oder Geely. Klassische Marken wie Skoda mit ihren günstigen Verbrennern können da kaum noch mithalten. Zuletzt hatte auch Skoda-Chef Klaus Zellmer Indien als künftigen Wachstumsmarkt bezeichnet. VW selbst und auch Audi halten dagegen nach wie vor am China-Geschäft fest.