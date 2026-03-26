Scout24 steigert Gewinn, hebt Dividende an – Rückkäufe beflügeln Kurs

Scout24 bestätigt seine starke operative Dynamik und nutzt Kapitalmaßnahmen, um Aktionärsrenditen zu stützen. Der integrierte Geschäftsbericht 2025, veröffentlicht Ende März, untermauert die bereits kommunizierten vorläufigen Zahlen: Der Konzernumsatz stieg auf 649,6 Mio. EUR (+14,7 %), das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit kletterte auf 405,7 Mio. EUR (+16,5 %) und die bereinigte Marge verbesserte sich auf 62,5 % (plus 1,0 Prozentpunkt). Das Konzernergebnis nach Steuern erhöhte sich deutlich auf 240,0 Mio. EUR (+48,1 %), das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 3,47 EUR (+19,6 %).

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Dividende um 14 % auf 1,50 EUR je Aktie anzuheben; bei der Aktienanzahl zum 31.12.2025 entspricht dies einer vorläufigen Ausschüttung von rund 107,1 Mio. EUR. Scout24 betont, dass sich die Gesamtausschüttung noch anpassen kann, falls das laufende Rückkaufprogramm die dividendenberechtigte Aktienzahl bis zur Hauptversammlung am 17. Juni verändert. Das Aktienrückkaufprogramm läuft aktiv: Zwischen dem 16. und 20. März 2026 erwarb Scout24 185.740 Aktien über verschiedene Handelsplätze; seit Beginn des Programms am 5. Januar wurden bislang 939.644 Aktien zurückgekauft. Die täglichen gewichteten Durchschnittskurse fielen in der Berichtsperiode von rund 70,44 EUR auf etwa 65,48 EUR — ein Indikator für kurzfristige Kursbewegungen, der den Rückkaufeffekt auf Ergebniskennzahlen wie EPS zusätzlich begünstigt.