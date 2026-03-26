Scout24 steigert Gewinn, hebt Dividende an – Rückkäufe beflügeln Kurs
Scout24 bestätigt seine starke operative Dynamik und nutzt Kapitalmaßnahmen, um Aktionärsrenditen zu stützen. Der integrierte Geschäftsbericht 2025, veröffentlicht Ende März, untermauert die bereits kommunizierten vorläufigen Zahlen: Der Konzernumsatz stieg auf 649,6 Mio. EUR (+14,7 %), das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit kletterte auf 405,7 Mio. EUR (+16,5 %) und die bereinigte Marge verbesserte sich auf 62,5 % (plus 1,0 Prozentpunkt). Das Konzernergebnis nach Steuern erhöhte sich deutlich auf 240,0 Mio. EUR (+48,1 %), das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 3,47 EUR (+19,6 %).
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Dividende um 14 % auf 1,50 EUR je Aktie anzuheben; bei der Aktienanzahl zum 31.12.2025 entspricht dies einer vorläufigen Ausschüttung von rund 107,1 Mio. EUR. Scout24 betont, dass sich die Gesamtausschüttung noch anpassen kann, falls das laufende Rückkaufprogramm die dividendenberechtigte Aktienzahl bis zur Hauptversammlung am 17. Juni verändert. Das Aktienrückkaufprogramm läuft aktiv: Zwischen dem 16. und 20. März 2026 erwarb Scout24 185.740 Aktien über verschiedene Handelsplätze; seit Beginn des Programms am 5. Januar wurden bislang 939.644 Aktien zurückgekauft. Die täglichen gewichteten Durchschnittskurse fielen in der Berichtsperiode von rund 70,44 EUR auf etwa 65,48 EUR — ein Indikator für kurzfristige Kursbewegungen, der den Rückkaufeffekt auf Ergebniskennzahlen wie EPS zusätzlich begünstigt.
Strategisch relevant ist zudem die Stärkung der ESG- und Technologieagenda: Die Klimaziele von Scout24 wurden von der Science Based Targets initiative (SBTi) als 1,5‑°C‑konform validiert. Gleichzeitig treibt das Unternehmen die KI-Governance voran und integriert KI-Kompetenzen in Management‑KPIs. Operativ meldet Scout24 Fortschritte bei der Plattform-Qualität: Auf ImmoScout24 gingen betrügerische Inserate 2025 um 19 % zurück.
Für 2026 wiederholt der Vorstand die Prognose: Umsatzwachstum von 16–18 %, wobei 6–7 Prozentpunkte aus der Spanien-Akquisition (Adevinta Real Estate) erwartet werden, und eine EBITDA‑Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von organisch bis zu 61 % bzw. konsolidiert bis zu 64 %. Investoren reagierten offenbar positiv: Amundi meldete zum 20. März einen Stimmrechtsanteil von 5,07 %, womit ein großer Asset Manager die Position auf ein relevanteres Niveau erhöhte.
In Summe präsentiert sich Scout24 als wachstumsstarker, margenstarker Plattformbetreiber mit aktivem Kapitalrückfluss an Aktionäre und verstärktem Fokus auf Nachhaltigkeit und Technologie. Nächste relevante Termine: Q1‑Mitteilung am 29. April und Kapitalmarkttag am 12. Mai.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 64,50EUR auf Tradegate (26. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
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