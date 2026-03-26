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    Noratis ringt um Zukunft: 227 Mio. €-Refinanzierung soll Sanierung retten

    Die Noratis AG hat einen wichtigen Schritt in ihrem Sanierungsprozess angekündigt: Vorstand und Sachwalter verhandeln auf Grundlage eines Term Sheets mit einem nordamerikanischen Kreditfonds über eine Refinanzierung des Bestandsportfolios in Höhe von rund 227 Mio. Euro. Die geplante Finanzierung soll einen zentralen Baustein der Restrukturierungsstrategie darstellen und die langfristige Fortführung des Unternehmens auf einer soliden finanziellen Basis ermöglichen. Ein Vollzug wird für das zweite Quartal 2026 angestrebt, steht jedoch unter dem Vorbehalt einer gerichtlichen Planbestätigung sowie weiterer marktüblicher Vollzugsbedingungen.

    Parallel dazu hat Noratis die Aufhebung der Eigenverwaltung beantragt, damit die Schuldenrestrukturierung künftig im Regelinsolvenzverfahren weitergeführt werden kann. Über den Antrag entscheidet das zuständige Gericht; der bisherige Sachwalter, Rechtsanwalt Dr. Andreas Kleinschmidt (White & Case LLP), soll das Verfahren nach Bestellung durch das Gericht weiterhin begleiten. Sachwalter und Gläubigerausschuss bekunden ausdrücklich ihr Vertrauen in die eingeschlagene Linie und die bestehende Unternehmensführung; operative Tätigkeiten sollen unverändert fortgeführt werden.

    Die Kommunikationen des Vorstands und des Aufsichtsrats unterstreichen die Zielsetzung, durch die Refinanzierung eine ausgewogene Lösung für Gläubiger zu erreichen und die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft zu sichern. Damit adressiert Noratis sowohl die Liquiditätsbedürfnisse als auch die strukturelle Neuausrichtung des Geschäftsmodells. Die Verhandlungen mit einem Kreditfonds deuten darauf hin, dass externe Kapitalgeber bereit sind, eine größere Finanzierungstranche zu stellen — dies ist jedoch an konkrete Konditionen und rechtliche Schritte gebunden.

    Für Anleger und Gläubiger bleiben entscheidende Fragen offen: Welche Sicherheitsrechte, Covenants oder Eigenkapitalkomponenten fordert der Fonds? Welche Behandlung ist für Inhaber der Noratis-Aktien und der ausstehenden Anleihen vorgesehen? Marktteilnehmer erwarten, dass eine Refinanzierung in einem Insolvenzkontext typischerweise Zugeständnisse der Gläubiger mit sich bringt — von Forderungsabschlägen bis hin zu Equity-Recasts. Ein vollständiger Kapitalschnitt oder substanzielle Haircuts bei Anleihen sind mögliche Szenarien, aber nicht zwangsläufig.

    Zeitplan, gerichtliche Zustimmung und die finale Ausgestaltung der Vertragsbedingungen sind die zentralen Risikofaktoren. Sollte der Plan bestätigt und die Refinanzierung wie avisiert umgesetzt werden, könnte dies die Sanierung entscheidend vorantreiben. Scheitern die Verhandlungen oder bleibt die gerichtliche Bestätigung aus, drohen weiterhin Unsicherheiten für Bonität, Kursbild und die Fortexistenz des Unternehmens.



    Noratis

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    ISIN:DE000A2E4MK4WKN:A2E4MK

    Die Noratis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -34,59 % und einem Kurs von 0,121EUR auf Tradegate (26. März 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.



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