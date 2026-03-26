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    Deutz will nach Umsatz- und Ergebniszuwachs noch mehr zulegen

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutz steigerte 2025 Umsatz auf 2,04 Mrd Euro
    • Ebit 2025 bereinigt bei gut 112 Millionen Euro
    • Dividende 2025 0,18 Euro je Aktie beschlossen
    Deutz will nach Umsatz- und Ergebniszuwachs noch mehr zulegen
    Foto: DEUTZ AG

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenhersteller Deutz hat 2025 von dem jüngsten Expansionskurs ins Rüstungsgeschäft und Kostensenkungen profitiert. Umsatz, Auftragseingang und Ergebnisse legten deutlich zu, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. 2026 rechnet Vorstandschef Sebastian Schulte mit einer Erholung des Marktes für Motoren. Im laufenden Jahr will das Unternehmen den Umsatz erneut steigern und noch profitabler werden. "Ziel ist es, den Umsatz bis 2030 auf 4 Milliarden Euro zu verdoppeln und dabei die bereinigte Ebit-Rendite auf 10 Prozent zu steigern", sagte der Konzernchef. Die Aktionäre sollen für das Jahr 2025 eine Dividende von 18 Cent je Aktie erhalten und damit einen Cent mehr als im Vorjahr.

    2025 kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 12,7 Prozent auf 2,04 Milliarden Euro. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (Ebit) legte um 46,4 Prozent auf gut 112 Millionen Euro zu. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von gut 54 Millionen Euro, ein Plus von 4,4 Prozent. Die Zahlen fielen etwa im Rahmen der Erwartungen aus.

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    Für 2026 peilt Deutz-Chef Schulte einen Umsatz von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro an. Davon sollen 6,5 bis 8,0 Prozent als bereinigter operativer Gewinn übrig bleiben, nachdem diese Marge 2025 auf 5,5 Prozent gestiegen war. Dazu beitragen soll auch ein Sparprogramm./mne/stk

    Deutz

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    ISIN:DE0006305006WKN:630500

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 9,045 auf Tradegate (26. März 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -5,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd..

    Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von +20,92 %/+45,10 % bedeutet.




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