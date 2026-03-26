Deutz will nach Umsatz- und Ergebniszuwachs noch mehr zulegen

Guten Morgen!





Was bei Deutz einerseits spannend ist andererseits aber eben von außenstehenden kleineren Aktionären eher schwer quantifizierbar ist, ist, dass sich Deutz in den letzten Monaten erheblich weiterentwickelt hat.

Man hat eine verhältnismäßig große Zahl an neuen Unternehmen übernommen bzw. sich daran beteiligt.





Im Servicebereich hat man zugekauft, im Bereich "Energy" mit Blue Star und zuletzt mit Frerks und last but not least im Bereich "Defense" (Arx, Sobek, Tytan).





Was das alles für die Zahlen bedeutet? Davon wird man mMn einen ersten Eindruck bei Vorlage der Zahlen für 2025 bekommen. Ich





Bei Frerks z.B. weiß man, dass das Unternehmen in 2025 wohl etwas über 85 Mio Euro Umsatz gemacht hat und eine EBITDA Marge von etwa 13% erzielt hat (aus der Präsentation zur Übernahme). Bei anderen Unternehmen weiß man das eher nicht - insbesondere wo der neue Bereich "Defense" zahlenmäßig aktuell steht. Ich für meinen Teil glaube (glauben ist nicht wissen!) , dass der Umsatz in diesem Bereich aktuell noch eher (sehr) gering ist.





Auch deshalb wäre es natürlich von Interesse zu erfahren, wo man strategisch und was die Zahlen betrifft mit den einzelnen neuen Beteiligungen hin will.





Wobei da gibt es ja einen Hinweis durch die generelle Aussage von Deutz zu den Mittelfristzielen. 2028 (immerhin ja schon das übernächste Jahr) möchte man (jeweils in der Mitte der Zielsetzung) 3,3 Mrd Euro Umsatz bei einer (bereinigten) EBIT Marge von 8,5% erreichen. Das würde dann einem bereinigten EBIT von 280 Mio Euro ca. entsprechen.





Wenn ich mir so die Schätzungen bei comdirect anschaue, geht man für das laufende Jahr von einem EBIT von 183 Mio Euro aus und ermittelt daraus ein EpS von 91 Cents.

Rechnet man das auf ein EBIT von 280 Mio Euro um, würde sich daraus ein EpS von knapp 1,40 Euro ergeben. Das ist natürlich nur eine rechnerische Spielerei (es könnte ja z.B.auch sein, dass "unterhalb" des EBIT durch die Übernahmen, die ja auch finanziert werden müssen, was ja auch Finanzierungskosten verursacht, wobei die für die bereits getätigten Aquisitionen auch schon in 2026 anfallen müssten, höhere Ausgaben entstehen). Dennoch zeigt die Rechnung wenigstens annäherungsweise auf, wo es hingehen könnte (btw wenn ich mit den Zielen 2030 ähnlich "spiele und rechne ", komme ich auf ein EpS von fast 2 Euro!).





Wenn man also etwas Geduld mitbringt, kann Deutz ganz lukrativ werden. Zumal ich ja wie gesagt hoffe, dass man auch den Bereich "Defense" strategisch weiterentwickeln wird.

Andere "Rüstungsaktien" haben extrem hohe Bewertungskennziffern, von denen Deutz, grade unter Berücksichtigung der Zielzahlen noch meilenweit entfernt ist. Gut, Deutz ist ja auch keine reine Rüstungsaktie (was ich persönlich auch gut finde) und steht grade in dem Bereich noch ziemlich am Anfang - aber wenn man es schafft, hier einen Fuß in die Tür zu bekommen, ist das perspektivisch niedrige KGV sicher auch Geschichte (wobei ich persönlich auch auf die Entwicklung im Bereich "Energy" gespannt bin).





Wie immer nur meine Meinung und keine Empfehlung für andere hier.





Ein schönes Wochenende allerseits.