Deutz will nach Umsatz- und Ergebniszuwachs noch mehr zulegen
- Deutz steigerte 2025 Umsatz auf 2,04 Mrd Euro
- Ebit 2025 bereinigt bei gut 112 Millionen Euro
- Dividende 2025 0,18 Euro je Aktie beschlossen
KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenhersteller Deutz hat 2025 von dem jüngsten Expansionskurs ins Rüstungsgeschäft und Kostensenkungen profitiert. Umsatz, Auftragseingang und Ergebnisse legten deutlich zu, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. 2026 rechnet Vorstandschef Sebastian Schulte mit einer Erholung des Marktes für Motoren. Im laufenden Jahr will das Unternehmen den Umsatz erneut steigern und noch profitabler werden. "Ziel ist es, den Umsatz bis 2030 auf 4 Milliarden Euro zu verdoppeln und dabei die bereinigte Ebit-Rendite auf 10 Prozent zu steigern", sagte der Konzernchef. Die Aktionäre sollen für das Jahr 2025 eine Dividende von 18 Cent je Aktie erhalten und damit einen Cent mehr als im Vorjahr.
2025 kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 12,7 Prozent auf 2,04 Milliarden Euro. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (Ebit) legte um 46,4 Prozent auf gut 112 Millionen Euro zu. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von gut 54 Millionen Euro, ein Plus von 4,4 Prozent. Die Zahlen fielen etwa im Rahmen der Erwartungen aus.
Für 2026 peilt Deutz-Chef Schulte einen Umsatz von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro an. Davon sollen 6,5 bis 8,0 Prozent als bereinigter operativer Gewinn übrig bleiben, nachdem diese Marge 2025 auf 5,5 Prozent gestiegen war. Dazu beitragen soll auch ein Sparprogramm./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 9,045 auf Tradegate (26. März 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -5,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd..
Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von +20,92 %/+45,10 % bedeutet.
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Ein Trip nach Berlin, der sich gelohnt hat. Denn der Austausch mit Verteidigungsminister Boris Pistorius, Wirtschaftsministerin https://www.linkedin.com/in/katherinareiche/ und zahlreichen Kollegen aus der Industrie hat deutlich gezeigt: Wir sind als deutsche Industrie bereit, unsere Fähigkeiten deutlich stärker für die Verteidigungsfähigkeit in Deutschland und Europa einzubringen. Und es passiert bereits eine Menge.
Für https://www.linkedin.com/company/deutzofficial/ nehme ich vier zentrale Erkenntnisse mit:
1️⃣ Skalierbarkeit ist ein strategischer Vorteil – und DEUTZ ist dafür aufgestellt.
Mit unseren Werken in Köln, Ulm und Herschbach, unserer hohen Fertigungstiefe und einem starken Entwicklungs- und Servicenetzwerk in Deutschland, Europa und den USA sind wir sofort liefer- und skalierfähig.
2️⃣ Resilienz entsteht durch Dual-Use-Kompetenz.
Wir sichern nicht nur die Lieferfähigkeit für den Verbrennungsmotor, sondern bauen parallel robuste Lieferketten für neue Antriebstechnologien auf – batterieelektrisch, hybrid und softwareintensiv.
Ob Baumaschine, Landmaschine, geschütztes Fahrzeug oder Drohne: Verfügbarkeit zählt. Und genau darauf arbeiten wir hin.
3️⃣ Die Zeitenwende wirkt als Innovationskatalysator.
Unsere Teams bei DEUTZ entwickeln seit über 160 Jahren Lösungen für die Herausforderungen ihrer Zeit. Die aktuelle sicherheitspolitische Lage setzt neue Impulse frei: in der Antriebstechnik, in Energieversorgungslösungen und in der Zusammenarbeit mit jungen Defence-Tech-Unternehmen.
4️⃣ Was es jetzt braucht: Mut zur Entscheidung – bei allen Beteiligten.
DEUTZ hat im Februar 2022 nicht gezögert: Wir haben den Defence-Bereich ausgebaut, neue Produkte auf den Weg gebracht und eine eigene, agile Defence Business Unit aufgebaut.
Ministerin Reiche hat es treffend formuliert: Entwicklungszyklen werden kürzer. Das heißt wir dürfen uns nicht davor scheuen, Produkte schnell zu industrialisieren, auch wenn sie bald von neuen Generationen abgelöst werden könnten. Was zählt, ist Geschwindigkeit.
Vielen Dank an Minister Pistorius und Ministerin Reiche für den offenen, konstruktiven Austausch – ebenso wie allen Vertreterinnen und Vertretern der Ministerien, der Verbände und der teilnehmenden Unternehmen, die diesen Gipfel zu einem wichtigen Schritt nach vorne gemacht haben.
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