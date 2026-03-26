BARCLAYS stuft Scout24 auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross überarbeitete am Mittwochabend seine Prognosen für den Immobilienportal-Betreiber. Für das Gesamtjahr hätten sich keine Änderungen ergeben, doch gewisse Verschiebungen habe es auf Quartalsebene gegeben. Im ersten Quartal erwartet er ein Umsatzwachstum von 14 Prozent und ein operatives Ergebnis (EBitda) in Höhe von 107 Millionen Euro./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 64,50EUR auf Tradegate (26. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
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