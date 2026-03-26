BARCLAYS stuft Scout24 auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross überarbeitete am Mittwochabend seine Prognosen für den Immobilienportal-Betreiber. Für das Gesamtjahr hätten sich keine Änderungen ergeben, doch gewisse Verschiebungen habe es auf Quartalsebene gegeben. Im ersten Quartal erwartet er ein Umsatzwachstum von 14 Prozent und ein operatives Ergebnis (EBitda) in Höhe von 107 Millionen Euro./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 64,50EUR auf Tradegate (26. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00 € , was eine Steigerung von +55,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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