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    Westwing: Margen-Boom, Aktienrückkäufe und 5,4% Großaktionär

    Westwing meldet Quartalsergebnisse, Aktienrückkäufe und eine Schwellenbenachrichtigung: Das Münchner E‑Commerce‑Unternehmen Westwing Group SE legt robuste Jahreszahlen für 2025 vor und bestätigt zugleich aktive Kapitalmarktmaßnahmen sowie eine Besitzmeldung eines Großanlegers.

    Finanzzahlen 2025: Westwing steigerte den Umsatz leicht um 1,1 % auf 449 Mio. EUR bei einem GMV von 507 Mio. EUR (+2,0 %). Bemerkenswert ist die signifikante Margenverbesserung: Das bereinigte EBITDA stieg um 84 % auf 44 Mio. EUR, was einer bereinigten Marge von 9,8 % entspricht (2024: 5,4 %). Der Free Cashflow kletterte um 275 % auf 34 Mio. EUR; die Netto‑Cash‑Position belief sich zum Jahresende auf 92 Mio. EUR. Die margenstarke Eigenmarke Westwing Collection erreichte mit 321 Mio. EUR GMV einen Anteil von 63 % am Gesamt‑GMV (plus 8 Prozentpunkte). Operativ verzeichnete Westwing allerdings Rückgänge bei Bestellzahlen und aktiven Kunden – Bestellungen insgesamt fielen um 15 %, aktive Kunden um 2,9 % – bei deutlich steigendem Durchschnittswarenkorb (+21 % auf 235 EUR).

    Strategie und Expansion: 2025 war geprägt von Expansion (Markteintritt in zehn neuen Ländern, vier neue Stores, drei Store‑in‑Stores) und der Fortsetzung eines dreistufigen Wertsteigerungsplans. Für 2026 will Westwing in Phase drei („Skalierung mit operativer Hebelwirkung“) Wachstum und Profitabilität verbinden, u. a. durch Marktausbau in Großbritannien, zusätzliche Store‑Eröffnungen (u. a. Frankfurt) und Ausbau der Westwing Collection.

    Ausblick 2026: Management prognostiziert Umsatz zwischen 470 und 495 Mio. EUR (+5–10 %) und ein bereinigtes EBITDA von 36–48 Mio. EUR (Marge 7,7–9,7 %). Die Planung berücksichtigt kurzfristige Belastungen durch den Nahost‑Konflikt sowie mögliche Kosten‑ und Energieeffekte; ein schwereres Szenario ist nicht eingepreist.

    Kapitalmarkt: Seit 9. Februar läuft ein Rückkaufprogramm. Zwischen 16. und 20. März erwarb Westwing 19.111 Aktien (aggregierter VWAP 16,7027 EUR), womit seit Programmstart bis 20. März insgesamt 141.608 Aktien zurückgekauft wurden. Der Aktienrückkauf erfolgt über XETRA durch ein beauftragtes Kreditinstitut.

    Stimmrechtsmeldung: Am 24. März meldete David Hathaway über seine Far View‑Strukturen eine Zurechnung von 1.061.715 Aktien (5,40 % der Stimmrechte; Schwellenberührung am 18. März). Zuvor lag die Meldung bei rund 5,00 %. Die Meldung ist eine freiwillige Gruppenmeldung infolge ausgelöster Schwelle auf Tochtergesellschaftsebene.

    Bewertung: Westwing präsentiert ein Profitabilitäts‑Comeback und stärkt mit Rückkäufen und Internationalisierung sein Kapitalmarktprofil. Gleichwohl bleiben Kunden‑ und Bestellrückgänge sowie geopolitische und Energie‑Risiken relevante Unwägbarkeiten für 2026.



    Westwing

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    ISIN:DE000A2N4H07WKN:A2N4H0

    Die Westwing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 16,40EUR auf Tradegate (26. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



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