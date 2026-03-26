    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    März-Alarm: Gold stürzt ab — Tech & Energie die heimlichen Gewinner

    März-Alarm: Gold stürzt ab — Tech & Energie die heimlichen Gewinner
    Foto: adobe.stock.com

    Marktverhalten trotzt Lehrbuch: Gold, Anleihen, Tech – Gewinner und Verlierer eines turbulenten März

    Frankfurt/London — Der März 2026 hat Anlegern eindrücklich gezeigt, dass sich Finanzmärkte nicht strikt nach Lehrbuchregeln verhalten. Ali Masarwah, Fondsanalyst und Geschäftsführer von envestor, fasst die überraschenden Verschiebungen zusammen: Trotz geopolitischer Spannungen infolge der US‑israelischen Angriffe auf Iran, die normalerweise Gold als sicheren Hafen begünstigen, fiel der Goldpreis seit Beginn der Auseinandersetzungen um rund 10 Prozent. Stärker betroffen sind Goldminenaktien: Der NYSE Arca Gold Bugs Index brach im März um etwa 30 Prozent ein — ein Hebeleffekt, der insbesondere kleine Minengesellschaften stark trifft.

    Gleichzeitig zeigten sich ungewöhnliche Gewinner: Schweizer Blue‑Chips verloren zweistellig, während SaaS‑Unternehmen (Software as a Service) entgegen früherer KI‑Untergangsszenarien in den letzten drei Wochen zulegten. ETFs auf den Nasdaq Emerging Cloud Index stiegen auf Eurobasis um rund 5 Prozent. Masarwah interpretiert dies als Selektionsprozess: Teilweise wurden 2024/25 realisierte Gewinne mitgenommen, während bei Technologieaktien offenbar eine Neubewertung stattfand — viele früh drastisch abgestrafte Softwarefirmen schreiben weiterhin gute Gewinne.

    Diversifikation trotzt allgemeinem Abverkauf, aber nicht immer: In Phasen breiter Korrekturen wird vor allem Liquidität verkauft, weshalb Diversifikation kurzfristig weniger Schutz bieten kann, so Masarwah. Entscheidend bleibe jedoch, dass nicht alle Assetklassen dauerhaft im gleichen Ausmaß fallen. Tatsächliche Gewinner im März waren Nischen wie Katastrophen‑Bonds, Emerging‑Market‑Unternehmensanleihen und vor allem Energieaktien — deren Gewicht im Portfolio aber oft zu gering ist, um Verluste anderer Positionen auszugleichen.

    Auch Anleihen erwiesen sich nicht als risikofrei: Mit steigenden Inflationserwartungen stiegen Renditen und fielen Kurse; breit gestreute Euro‑Rentenindizes sanken bis zu drei Prozent, britische Gilts waren besonders betroffen. Entsprechend mahnt Masarwah zur Aufmerksamkeit gegenüber Laufzeitrisiken. Cash punktet kurzfristig erneut — langfristig bleiben Opportunitätskosten bestehen; strategisch sinnvoll ist taktisches Trockenlegen von Pulver, ohne das Markt‑Timing zu forcieren.

    Parallel dazu meldet eine Gruppe internationaler Investoren Besorgnis über den geplanten Verkauf von Anteilen des Goldproduzenten Chaarat an den kirgisischen Bergwerken Tulkubash und Kyzyltash. In einer Londoner Erklärung fordern sie Transparenz, faire Prozesse und Rechtschutz; rechtliche Schritte werden angekündigt, unterstützt von Cleary Gottlieb. Die Investoren warnen vor langfristigen Schäden für das Vertrauen in Kirgisistans Bergbausektor und rufen zu verantwortungsvollem Umgang mit Ressourcen auf.

    Fazit: Politische Risiken, Liquidität und Sektorenspezifika bestimmen aktuell die Kapitalflüsse. Breite Marktexponierung, Laufzeitdisziplin bei Anleihen und eine nüchterne Bewertung von Nischen bleiben für Anleger zentral.



    Gold

    -1,07 %
    -7,98 %
    -13,97 %
    -1,99 %
    +47,15 %
    +127,04 %
    +156,63 %
    +264,96 %
    +1.017,24 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 4.447USD auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    März-Alarm: Gold stürzt ab — Tech & Energie die heimlichen Gewinner Marktverhalten trotzt Lehrbuch: Gold, Anleihen, Tech – Gewinner und Verlierer eines turbulenten März Frankfurt/London — Der März 2026 hat Anlegern eindrücklich gezeigt, dass sich Finanzmärkte nicht strikt nach Lehrbuchregeln verhalten. Ali Masarwah, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     