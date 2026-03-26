März-Alarm: Gold stürzt ab — Tech & Energie die heimlichen Gewinner

Gleichzeitig zeigten sich ungewöhnliche Gewinner: Schweizer Blue‑Chips verloren zweistellig, während SaaS‑Unternehmen (Software as a Service) entgegen früherer KI‑Untergangsszenarien in den letzten drei Wochen zulegten. ETFs auf den Nasdaq Emerging Cloud Index stiegen auf Eurobasis um rund 5 Prozent. Masarwah interpretiert dies als Selektionsprozess: Teilweise wurden 2024/25 realisierte Gewinne mitgenommen, während bei Technologieaktien offenbar eine Neubewertung stattfand — viele früh drastisch abgestrafte Softwarefirmen schreiben weiterhin gute Gewinne.

Frankfurt/London — Der März 2026 hat Anlegern eindrücklich gezeigt, dass sich Finanzmärkte nicht strikt nach Lehrbuchregeln verhalten. Ali Masarwah, Fondsanalyst und Geschäftsführer von envestor, fasst die überraschenden Verschiebungen zusammen: Trotz geopolitischer Spannungen infolge der US‑israelischen Angriffe auf Iran, die normalerweise Gold als sicheren Hafen begünstigen, fiel der Goldpreis seit Beginn der Auseinandersetzungen um rund 10 Prozent. Stärker betroffen sind Goldminenaktien: Der NYSE Arca Gold Bugs Index brach im März um etwa 30 Prozent ein — ein Hebeleffekt, der insbesondere kleine Minengesellschaften stark trifft.

Diversifikation trotzt allgemeinem Abverkauf, aber nicht immer: In Phasen breiter Korrekturen wird vor allem Liquidität verkauft, weshalb Diversifikation kurzfristig weniger Schutz bieten kann, so Masarwah. Entscheidend bleibe jedoch, dass nicht alle Assetklassen dauerhaft im gleichen Ausmaß fallen. Tatsächliche Gewinner im März waren Nischen wie Katastrophen‑Bonds, Emerging‑Market‑Unternehmensanleihen und vor allem Energieaktien — deren Gewicht im Portfolio aber oft zu gering ist, um Verluste anderer Positionen auszugleichen.

Auch Anleihen erwiesen sich nicht als risikofrei: Mit steigenden Inflationserwartungen stiegen Renditen und fielen Kurse; breit gestreute Euro‑Rentenindizes sanken bis zu drei Prozent, britische Gilts waren besonders betroffen. Entsprechend mahnt Masarwah zur Aufmerksamkeit gegenüber Laufzeitrisiken. Cash punktet kurzfristig erneut — langfristig bleiben Opportunitätskosten bestehen; strategisch sinnvoll ist taktisches Trockenlegen von Pulver, ohne das Markt‑Timing zu forcieren.

Parallel dazu meldet eine Gruppe internationaler Investoren Besorgnis über den geplanten Verkauf von Anteilen des Goldproduzenten Chaarat an den kirgisischen Bergwerken Tulkubash und Kyzyltash. In einer Londoner Erklärung fordern sie Transparenz, faire Prozesse und Rechtschutz; rechtliche Schritte werden angekündigt, unterstützt von Cleary Gottlieb. Die Investoren warnen vor langfristigen Schäden für das Vertrauen in Kirgisistans Bergbausektor und rufen zu verantwortungsvollem Umgang mit Ressourcen auf.

Fazit: Politische Risiken, Liquidität und Sektorenspezifika bestimmen aktuell die Kapitalflüsse. Breite Marktexponierung, Laufzeitdisziplin bei Anleihen und eine nüchterne Bewertung von Nischen bleiben für Anleger zentral.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 4.447USD auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.