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    HORNBACH trotzt Krise: Baader Bank bleibt bei 'Add' und 96€ Kursziel

    HORNBACH trotzt Krise: Baader Bank bleibt bei 'Add' und 96€ Kursziel
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Die Baader Bank bestätigt in einer Studie die Einstufung „Add“ für die HORNBACH Holding und hält am Kursziel von 96 Euro fest. Analyst Volker Bosse würdigt das vorläufige Geschäftsjahr 2025/26 als „solide“ – trotz eines schwachen vierten Quartals und eines herausfordernden Konsumumfelds in Teilen Europas, insbesondere in Deutschland. Dennoch erfüllt HORNBACH nach Bosse die Erwartungen; ein Ausblick für das neue Geschäftsjahr steht erst mit den endgültigen Zahlen am 19. Mai aus.

    Die vorläufigen, ungeprüften Konzernzahlen zeigen ein Umsatzwachstum von 3,8% auf 6,433,9 Mio. Euro. Der größte operative Bereich, HORNBACH Baumarkt, legte um 4,0% auf 6,081,7 Mio. Euro zu und gewann in mehreren Ländern Marktanteile – in Deutschland auf 15,7%, in den Niederlanden auf 29,4% sowie in weiteren Kernmärkten ebenfalls steigende Quoten. Auf vergleichbarer Fläche wuchs der Umsatz des Baumarktbereichs um 2,4%. Das Online-Geschäft trug 12,7% zum Umsatz des Baumarktbereichs bei; der Online-Umsatz stieg um 7,1% auf 771,4 Mio. Euro.

    Operativ blieb das bereinigte EBIT mit 264,7 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau (-1,8%), die bereinigte EBIT-Marge verringerte sich leicht auf 4,1% (Vorjahr 4,3%). Das Rohertragswachstum (+4,1%) profitierte von einer stabilen Handelsspanne von 35,0% und konnte erhöhte Kosten größtenteils ausgleichen. Belastend wirkten gestiegene Personalkosten (+4,5%) – sowohl durch Entgeltsteigerungen als auch zusätzlichen Personalbedarf infolge der Expansion – sowie höhere Betriebs- und Sachkosten, insbesondere für Instandhaltung und IT.

    Das vierte Quartal brachte einen Umsatzanstieg von 3,8% auf 1,296,1 Mio. Euro, das bereinigte EBIT verschlechterte sich jedoch auf -34,8 Mio. Euro (Vorjahr: -30,5 Mio. Euro). Der Geschäftsbereich HORNBACH Baustoff Union zeigte sich aufgrund der schwachen Entwicklung im deutschen Bausektor leicht rückläufig (Umsatz 352,4 Mio. Euro).

    Strategisch investiert HORNBACH weiter in Wachstum: Im Geschäftsjahr wurden vier neue Bau- und Gartenmärkte eröffnet; die Gruppe plant zudem eine Expansion nach Serbien. Zum Stichtag 28. Februar 2026 betrieb die Gruppe 176 Märkte und beschäftigte rund 25.524 Mitarbeiter.

    Wichtig für Investoren bleibt der fehlende Ausblick für 2026/27: Die endgültigen Jahreszahlen und die Prognose will HORNBACH am 19. Mai veröffentlichen; bis dahin stuft die Baader Bank die Aktie als attraktiv, aber mit Unsicherheiten behaftet ein. Die vorgelegten Kennzahlen untermauern die operative Resilienz und Marktstärke, die kurzfristigen Risiken liegen jedoch im schwachen Konsum- und Bausegment Deutschlands sowie in Kostenentwicklungen.



    HORNBACH Holding

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    ISIN:DE0006083405WKN:608340

    Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 80,10EUR auf Tradegate (25. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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