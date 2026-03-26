Knapp 3%: UBS löst bei Hypoport Marktaufmerksamkeit aus

Die UBS Group AG hat ihre Beteiligung an Hypoport SE in zwei aufeinanderfolgenden Stimmrechtsmitteilungen offengelegt. Nach der ersten Meldung mit Stichtag 18. März 2026 weist die Schweizer Bankgruppe einen aufgerechneten Anteil von 3,01 Prozent an Stimmrechten sowie instrumentelle Positionen in Höhe von 0,41 Prozent aus, womit sich ein kumulierter Anteil von 3,43 Prozent an den Stimmrechten von Hypoport ergibt. In der Folgemeldung mit Stichtag 19. März 2026 sank der direkt bzw. zugerechnete Stimmrechtsanteil leicht auf 2,997 Prozent, während die Instrumentenquote auf 0,36 Prozent zurückging; die Summe belief sich damit auf 3,36 Prozent. Grundlage der Berechnung ist eine Gesamtzahl der nach § 41 WpHG zu berücksichtigenden Stimmrechte von 6.872.164.

Die detaillierten Angaben zeigen, dass die UBS keine direkten Aktienpositionen hält, sondern die ausgewiesenen Stimmrechte ausschließlich zugerechnet werden (207.096 bzw. 205.952 Stück). Instrumentelle Rechte setzen sich aus Nutzungsrechten an Aktien sowie Rückforderungsrechten an verliehenen Aktien zusammen. In der Meldung vom 18. März sind Nutzungsrechte in Höhe von 1.985 Aktien (etwa 0,03 Prozent) und Rückforderungsrechte über 26.404 Aktien (rund 0,38 Prozent) aufgeführt; in der Folgeaufstellung vom 19. März verringerten sich diese Positionen auf 174 beziehungsweise 24.484 Aktien. Barausgleichs- oder anderweitige Instrumente nach § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG wurden in beiden Meldungen nicht angegeben.