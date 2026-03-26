Showdown bei DocMorris: Großaktionär CEPD will Vorstand entmachten
Knapp ein Jahr nach dem Einstieg des Großaktionärs CEPD bei DocMorris ist ein offener Machtkampf entbrannt, der die Führungsspitze der Online-Apotheke und ihre Kapitalmarktwahrnehmung nachhaltig beeinflussen könnte. CEPD, hinter dem der polnische Pharmahändler Pelion steht und mit rund 14 Prozent größter Einzelaktionär, will auf der Hauptversammlung am 12. Mai den sechsköpfigen Verwaltungsrat umfassend umbauen. Kernforderung ist die Ablösung des Präsidenten Walter Oberhänsli zugunsten des früheren Celesio-Chefs Fritz Oesterle; als weiteres Mandat schlägt CEPD Mariola Belina‑Prazmowska vor, die bei Pelion für Strategie und Entwicklung verantwortlich ist. Ziel der beiden Plätze sei es, die Kontrolle zu stärken, die Umsetzung der Unternehmensstrategie zu forcieren und das am Markt verlorene Vertrauen zurückzugewinnen.
CEPD wirft dem bisherigen Verwaltungsrat wiederholte strategische Fehlentscheidungen und unzuverlässige Prognosen vor. Nach Ansicht des Investors habe das Gremium nicht hinreichend reagiert, um DocMorris auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu führen; als Folge sei der Aktienkurs in den vergangenen fünf Jahren um rund 98 Prozent eingebrochen. Kritik richtet sich zudem gegen mangelnde Bereitschaft, grundlegende Probleme anzuerkennen, Verantwortung zu übernehmen oder ernsthafte Verhandlungen über strategische Kooperationen zu führen. Die Meldung löste eine positive Reaktion im frühen Handel aus: Die Aktie stieg um nahezu fünf Prozent.
Die Entwicklungen kommen zu einer Zeit, in der Analysten ihre Erwartungen an DocMorris bereits reduziert haben. Die Privatbank Berenberg senkte das Kursziel von 8,10 auf 4,45 Franken, beließ die Einstufung jedoch auf „Hold“. Analyst Gerhard Orgonas passte seine Umsatzschätzungen für 2026 bis 2028 nach Vorlage der jüngsten Geschäftszahlen um acht bis 19 Prozent nach unten. Hauptgrund ist ein langsamerer als erwarteter Ausbau des Geschäfts mit E‑Rezepten: Orgonas geht nun von einem jährlichen Wachstum von rund 20 Prozent aus, statt bislang erwarteter 45 Prozent – eine Prognose, die er als im Einklang mit der Unternehmenssicht beschreibt.
Für Anleger und die Führung von DocMorris steht damit weit mehr als eine Personaldebatte zur Entscheidung: Es geht um strategische Neuausrichtung, operative Umsetzung und Glaubwürdigkeit am Kapitalmarkt. Gelingt CEPD der Umbau im Verwaltungsrat, könnte dies schnellere, sichtbarere Richtungsentscheidungen ermöglichen. Misslingt der Vorstoß oder verlaufen Neubesetzungen ohne klare operative Konzepte, droht weiteres Anlegermisstrauen. Die Hauptversammlung am 12. Mai wird somit zum Gradmesser für die künftige Stabilität und Bewertung des Unternehmens.
Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 4,715EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.
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