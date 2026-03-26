Showdown bei DocMorris: Großaktionär CEPD will Vorstand entmachten

Knapp ein Jahr nach dem Einstieg des Großaktionärs CEPD bei DocMorris ist ein offener Machtkampf entbrannt, der die Führungsspitze der Online-Apotheke und ihre Kapitalmarktwahrnehmung nachhaltig beeinflussen könnte. CEPD, hinter dem der polnische Pharmahändler Pelion steht und mit rund 14 Prozent größter Einzelaktionär, will auf der Hauptversammlung am 12. Mai den sechs­köpfigen Verwaltungsrat umfassend umbauen. Kernforderung ist die Ablösung des Präsidenten Walter Oberhänsli zugunsten des früheren Celesio-Chefs Fritz Oesterle; als weiteres Mandat schlägt CEPD Mariola Belina‑Prazmowska vor, die bei Pelion für Strategie und Entwicklung verantwortlich ist. Ziel der beiden Plätze sei es, die Kontrolle zu stärken, die Umsetzung der Unternehmensstrategie zu forcieren und das am Markt verlorene Vertrauen zurückzugewinnen.

CEPD wirft dem bisherigen Verwaltungsrat wiederholte strategische Fehlentscheidungen und unzuverlässige Prognosen vor. Nach Ansicht des Investors habe das Gremium nicht hinreichend reagiert, um DocMorris auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu führen; als Folge sei der Aktienkurs in den vergangenen fünf Jahren um rund 98 Prozent eingebrochen. Kritik richtet sich zudem gegen mangelnde Bereitschaft, grundlegende Probleme anzuerkennen, Verantwortung zu übernehmen oder ernsthafte Verhandlungen über strategische Kooperationen zu führen. Die Meldung löste eine positive Reaktion im frühen Handel aus: Die Aktie stieg um nahezu fünf Prozent.