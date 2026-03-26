    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid

    Schulze

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kartellamt muss mehr tun gegen hohe Spritpreise

    Für Sie zusammengefasst
    • Schulze kritisiert das Kartellamt als unzureichend
    • Begrüßt Preisbegrenzung auf einmalige Erhöhung täglich
    • Mahnt Tempo bei Entscheidungen und Abgabenreform
    Schulze - Kartellamt muss mehr tun gegen hohe Spritpreise
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze hält das Vorgehen des Bundeskartellamtes angesichts hoher Sprit- und Energiekosten für unzureichend. "Das, was das Kartellamt bisher gemacht hat, ist zu wenig", sagte der CDU-Politiker im ARD-"Morgenmagazin". "Wenn das Kartellamt weiter so arbeitet wie bisher, dann brauchen wir es nicht", fügte er hinzu.

    Schulze begrüßte das geplante Maßnahmenpaket, wonach Tankstellen nur noch einmal am Tag, um 12.00 Uhr, die Preise erhöhen dürfen. "Ich freue mich, dass was passiert, aber es reicht so nicht", sagte er vor Beratungen der ostdeutschen Regierungschefs mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Die Preise an den Zapfsäulen bezeichnete Schulze als "Abzocke".

    Er verwies zugleich auf die hohen staatlichen Abgaben auf Sprit wie Mehrwertsteuer und CO2-Abgabe. Da gebe es Möglichkeiten. Zugleich mahnte Schulze Tempo bei Entscheidungen an. "Wir brauchen jetzt Lösungen", sagte er. In Sachsen-Anhalt steht im September eine Landtagswahl an./shy/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Schulze Kartellamt muss mehr tun gegen hohe Spritpreise Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze hält das Vorgehen des Bundeskartellamtes angesichts hoher Sprit- und Energiekosten für unzureichend. "Das, was das Kartellamt bisher gemacht hat, ist zu wenig", sagte der CDU-Politiker im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     