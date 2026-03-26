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    First Hydrogen erweitert Angebot um mobile, KI-gestützte Robotik-Bodendrohnenplattform

    First Hydrogen erweitert Angebot um mobile, KI-gestützte Robotik-Bodendrohnenplattform
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    VANCOUVER, BC, 26. März 2026 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) gibt bekannt, dass das Unternehmen hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 23. Februar 2026 den verbindlichen Letter of Intent (den „LOI“) mit Exodus Actuation Solutions Inc. („RoboticsCo“) geändert und erweitert hat, um weltweite Exklusivrechte an der Entwicklung und Weiterentwicklung eines patentierten mobilen unbemannten Bodenfahrzeugs (das „UGV“) einzuschließen, das für autonome und ferngesteuerte Robotik-Einsätze konzipiert wurde. Unbemannte Bodenfahrzeuge gelten als bodengestützte Drohnen, die ohne menschliche Besatzung mittels Fernsteuerung oder autonomer Systeme betrieben werden, um Sicherheitsüberwachung, KI-gestützte militärische Bodenoperationen, Einsätze an gefährlichen Standorten oder Lastmanagement an Land zu bewältigen. Künstliche Intelligenz verwandelt bodengestützte Drohnenabwehrsysteme (Counter-Unmanned Aircraft Systems) rasch von passiven Überwachungsinstrumenten zu aktiven, autonomen und schnell reagierenden Netzwerken. Die wesentlichen Anwendungen beinhalten KI-gestützte Sensorfusion, Zielerkennung und autonomes Abfangen, um der zunehmenden Bedrohung durch Drohnenschwärme sowie Hochgeschwindigkeitsbedrohungen entgegenzuwirken.

     

    Das UGV wird von einem Hybridantriebssystem mit Solarenergie, Batterie und Wasserstoff-Brennstoffzelle angetrieben werden, das eine längere Laufzeit, einen geräuscharmen Betrieb und Emissionsfreiheit gewährleistet. Das UGV wird auf einem robusten modularen Fahrgestell aufgebaut, das in jedem Gelände einsetzbar ist und für eine Vielzahl von Nutzlasten ausgelegt ist. Es wird über acht gelenkige halb-robotische Beine verfügen, die mit integrierten Bein-Rad-Baugruppen ausgestattet sind. Die hybride Bein-Rad-Architektur ermöglicht es der Plattform, auf ebenen Oberflächen effizient zu rollen und gleichzeitig die Stabilität anhand eines kontinuierlichen Kontakts an 4 Punkten mit der Traktion und der Geländegängigkeit eines Laufroboters aufrechtzuerhalten. Dieses Design ermöglicht es dem UGV, sich in unebenem Gelände zu bewegen, in dem herkömmliche Roll- und Gleiskettenwagen und Lieferroboter oft Schwierigkeiten haben.

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