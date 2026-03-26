Henkel droht mit neuen Preiserhöhungen bei Eskalation im Nahen Osten

Henkel, Hersteller bekannter Marken wie Persil, Perwoll, Pril und Schwarzkopf sowie zahlreicher Klebstoffprodukte, hat bereits in den vergangenen Jahren Preiserhöhungen umgesetzt. Knobel betont, dass erfolgreiche Verteuerungen für den Kunden einen nachvollziehbaren Zusatznutzen bieten müssen. Das Unternehmen spürt zwar eine verstärkte Nachfrage nach Handelsmarken, kann sich aber weiterhin auf eine hohe Loyalität zu Kernmarken stützen; Verbrauchsanpassungen dürften eher in sparsamerer Anwendung als in Verzicht resultieren.

Henkel hat als einer der großen Konsumgüter- und Klebstoffkonzerne frühzeitig eine Möglichkeit weiterer Preiserhöhungen in Aussicht gestellt, sollte sich die Situation im Nahen Osten weiter zuspitzen. Vorstandschef Carsten Knobel machte im Handelsblatt-Interview deutlich, dass steigende Herstellkosten – vor allem indirekt über knapper werdende Materialien, unterbrochene Lieferketten und einen höheren Ölpreis – zwangsläufig an die Endkunden weitergereicht werden müssten. „Wenn sich unsere Herstellkosten drastisch erhöhen, müssen wir diese Kosten weitergeben“, so Knobel. Er warnte zugleich vor dem Risiko, Preiserhöhungen zu lange aufzuschieben: Je später der Schritt, desto größer der Margendruck.

Finanzanalysten reagieren zurückhaltend: Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 73 Euro gesenkt, die Einschätzung jedoch auf „Hold“ belassen. Analyst David Hayes bezeichnete die Aktie als „frustrierend günstig“; für eine Kaufempfehlung brauche es jedoch klarere Signale eines robusteren Konsumgütergeschäfts. Die Studie datiert vom 22. März 2026.

Operativ bleibt Henkel breit aufgestellt: Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf (Gründungsjahr 1876) beschäftigt rund 47.000 Mitarbeiter weltweit, weniger als 20 Prozent davon in Deutschland, und erreichte zuletzt einen Umsatz von rund 20,5 Milliarden Euro. Die Bewertung und Einordnung des Konzerns – Chemie- oder Konsumunternehmen – wird in Markt- und Foren-Diskussionen kontrovers geführt; Vergleichsunternehmen reichen von Beiersdorf bis zu Chemie- und Klebstoffkonzernen wie BASF, Sika oder 3M.

Für Investoren und Marktteilnehmer stehen zwei Fragen im Vordergrund: Wie lange halten die geopolitischen Risiken an, und wie wirkungsvoll gelingt Henkel die Balance zwischen Kostenpass-through und Erhalt der Markentreue? Kurzfristig dürften Druck auf Margen und eine erhöhte Volatilität in der Bewertung bleiben. Mittelfristig entscheidet die Kombination aus Preissetzungsmacht, Effizienzmaßnahmen und Nachfrageevolutions, ob Henkel Kostensteigerungen abfedern oder an die Konsumenten weitergeben kann.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 67,48EUR auf Tradegate (26. März 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.