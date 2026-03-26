Iran-Krise katapultiert Öl & Gas nach oben! E.ON, Shell, BP, CanCambria, Nel ASA und PlugPower im Fokus

„Auge um Auge, Zahn um Zahn“ – so steht es im Alten Testament im Buch Exodus und Liviticus zu lesen. Der Angriff Irans auf Energieanlagen in Katar im März 2026 markiert einen Wendepunkt in der globalen Energieversorgung und führte zu einer neuen Phase der Gaspreiskrise. Iranische Raketen und Drohnen beschädigten mehrere Flüssiggas-Anlagen, wodurch etwa 17 % der Exportkapazität Katars vorübergehend ausfielen. Da Katar zu den größten Exporteuren von Flüssigerdgas (LNG) gehört, wirkte sich dieser Ausfall unmittelbar auf die internationalen Energiemärkte aus. Parallel dazu kam es zur Blockade der Straße von Hormus, über die rund 20 % des weltweiten Öl- und Gastransports abgewickelt werden. Die Kombination aus militärischer Eskalation und Transportstörungen führte zu einem massiven Angebotsschock auf den Energiemärkten. Investoren blicken jetzt auf die Energie-Großkonzerne, die im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Clevere Depotjongleure haben aber auch wichtige Alternativen im Auge. Es gibt sie – man muss sie nur finden!

Versorgungssicherheit und Inflation – Wirtschaftliche Folgen steigender Gaspreise für Europa

In Europa reagierten die Gaspreise innerhalb weniger Tage mit starken Ausschlägen nach oben. So stieg der europäische Referenzpreis zeitweise auf etwa 70 bis 75 EUR pro Megawattstunde, nachdem er zuvor bei rund 35 bis 40 EUR/MWh gelegen hatte, was einer Verdopplung innerhalb kurzer Zeit entspricht. Im historischen Vergleich liegen diese Werte zwar unter den Extremwerten der Energiekrise 2022 mit über 300 EUR/MWh, doch die Dynamik zeigt ähnliche Stressreaktionen der Märkte. Ökonomisch betrachtet handelt es sich um eine klassische Risiko- und Erwartungsreaktion, bei der nicht nur reale Ausfälle, sondern auch die Angst vor weiteren Störungen den Preis treibt.

Ein zentraler Stabilitätsfaktor für Europa ist die Befüllung der Gasspeicher, die als strategische Reserve für den Winter dient. Zu Beginn des Frühjahrs 2026 lagen die Speicherstände in der Europäischen Union bei ungefähr 58 bis 62 %, sie bewegen sich zurzeit bei etwa 30 % in Deutschland bei niedrigen 22 %. Das politische Ziel für den Herbst soll nach der Sommerbefüllung bei etwa 90 % liegen. Durch höhere Preise und unsichere Lieferungen wird das Auffüllen der Speicher deutlich teurer, da zusätzliche LNG-Mengen auf einem angespannten Weltmarkt beschafft werden müssen. Einige energiepolitische Szenarien gehen davon aus, dass ein Preisniveau von über 60 EUR/MWh die Kosten für die vollständige Befüllung der europäischen Speicher um eine mittlere zweistellige Milliardensumme erhöhen kann. Sollte der Konflikt länger andauern, besteht das Risiko, dass Speicherziele abgesenkt oder später erreicht werden, was die Versorgungssicherheit im Winter schwächen würde.