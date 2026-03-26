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    Silber-Crash als Chance?

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    Was nach 37% Silberpreisrutsch für das zweite Halbjahr spricht

    Silber hat in wenigen Wochen rund 37 % verloren. Doch genau nach diesem heftigen Rücksetzer sehen viele Beobachter weiter intakte Fundamentaldaten und neue Chancen für die zweite Jahreshälfte 2026.

    Silber-Crash als Chance? - Was nach 37% Silberpreisrutsch für das zweite Halbjahr spricht

    Silber hat in kurzer Zeit einen massiven Einbruch erlebt und viele Anleger verunsichert. Nach dem Absturz um rund 37 % stellt sich jetzt die entscheidende Frage: War das nur eine heftige Korrektur – oder könnte genau daraus die nächste große Chance entstehen?

    Spannend ist, dass trotz Dollarstärke, Zinsdruck und geopolitischer Unsicherheit viele der langfristigen Argumente für Silber weiter bestehen. Vor allem die industrielle Nachfrage, strukturelle Defizite und eine bereinigte Marktpositionierung könnten das zweite Halbjahr 2026 deutlich interessanter machen, als es aktuell aussieht.

    Was steckt wirklich hinter dem Silber-Crash? Welche Faktoren sprechen trotz des Rückschlags weiter für das Metall? Und warum könnte gerade die zweite Jahreshälfte zum Wendepunkt werden?

    Wer die Lage bei Silber jetzt besser einordnen will, sollte auf jeden Fall jetzt den ganzen Artikel lesen!

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    Silber-Crash als Chance? Was nach dem 37%-Rutsch für das zweite Halbjahr spricht

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    Silber-Crash als Chance? Was nach 37% Silberpreisrutsch für das zweite Halbjahr spricht Silber hat in wenigen Wochen einen der schärfsten Rücksetzer der letzten Jahre erlebt. Vom Hoch bei 97,30 US-Dollar am 2. März fiel der Preis bis zum 23. März auf 61,21 US-Dollar und verlor damit rund 37 %. Für den Markt war das ein abrupter Bruch der vorherigen Dynamik. Mehrere Faktoren trafen gleichzeitig aufeinander: geopolitische Unsicherheit, stark gestiegene Energiepreise, ein wieder festerer US-Dollar und eine deutlich restriktiver wahrgenommene Haltung der US-Notenbank. Entsprechend drehte die Stimmung bei Silber in kurzer Zeit von Aufwärtsfantasie zu Vorsicht.
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