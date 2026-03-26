Was nach 37% Silberpreisrutsch für das zweite Halbjahr spricht

Silber hat in kurzer Zeit einen massiven Einbruch erlebt und viele Anleger verunsichert. Nach dem Absturz um rund 37 % stellt sich jetzt die entscheidende Frage: War das nur eine heftige Korrektur – oder könnte genau daraus die nächste große Chance entstehen?

Spannend ist, dass trotz Dollarstärke, Zinsdruck und geopolitischer Unsicherheit viele der langfristigen Argumente für Silber weiter bestehen. Vor allem die industrielle Nachfrage, strukturelle Defizite und eine bereinigte Marktpositionierung könnten das zweite Halbjahr 2026 deutlich interessanter machen, als es aktuell aussieht.

Was steckt wirklich hinter dem Silber-Crash? Welche Faktoren sprechen trotz des Rückschlags weiter für das Metall? Und warum könnte gerade die zweite Jahreshälfte zum Wendepunkt werden?

Wer die Lage bei Silber jetzt besser einordnen will, sollte auf jeden Fall jetzt den ganzen Artikel lesen!

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Silber-Crash als Chance? Was nach dem 37%-Rutsch für das zweite Halbjahr spricht

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