600 Mio.-Exit: Delivery Hero verkauft Taiwan an Grab – Schuldenabbau

Das taiwanesische Geschäft erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Bruttowarenwert (GMV) von 1,5 Mrd. Euro und wies ein positives bereinigtes EBITDA vor Allokation konzerninterner Kosten auf. Konzernchef Niklas Östberg bezeichnete die Transaktion als „wichtigen ersten Schritt“ der strategischen Überprüfung, begleitet von JP Morgan als Finanzberater. Östberg betonte zugleich, das Management strebe eine Transformation hin zur „Everyday App“ an, mit breiterem Angebot über den Tagesverlauf hinweg. Grab sieht in der Übernahme einen natürlichen Expansionsschritt; Taiwan werde der neunte Markt des Unternehmens und zugleich der erste außerhalb Südostasiens.

Delivery Hero hat mit dem Verkauf seines taiwanesischen foodpanda-Geschäfts an die südostasiatische Plattform Grab einen ersten konkreten Schritt in seiner angekündigten strategischen Prüfung vollzogen. Die Vereinbarung sieht einen Bar-Kaufpreis von 600 Mio. US-Dollar (rund 519 Mio. Euro) auf Cash‑ und Debt‑Free‑Basis vor; der Vollzug wird nach Erfüllung üblicher Bedingungen und behördlicher Genehmigungen für das zweite Halbjahr 2026 erwartet. Delivery Hero plant, den Nettoerlös primär zur Schuldentilgung und zur Stärkung der Kapitalstruktur zu verwenden.

Die US-Investmentbank JPMorgan wertete den Deal positiv: Analyst Marcus Diebel beließ die Aktie von Delivery Hero auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 28 Euro und nannte den Verkauf einen ersten Meilenstein im Zuge wachsenden Drucks von Aktionären, durch Veräußerungen Wert zu realisieren. Der von Grab gebotene Preis liege „solide“ und deutlich über Markterwartungen; JPMorgan schloss nicht aus, das Kursziel um weitere zwei Euro anzuheben, sollte sich die Transaktion bestätigen. JP Morgan ist zudem Berater des Konzerns bei der strategischen Prüfung, die Ende 2025 initiiert wurde.

Die Parteien haben vertragliche Absicherungen, darunter eine Break‑Fee‑Vereinbarung, getroffen, um einen geordneten Vollzug zu gewährleisten. Delivery Hero betont, das Geschäft bis zum Closing unverändert fortzuführen; nach Abschluss übernimmt Grab lokale Kunden, Restaurants und Lieferpartner. Das Unternehmen lädt Investoren noch am Tag der Bekanntgabe zu einer Konferenz zur Taiwan‑Transaktion; die geprüften Jahresergebnisse 2025 sollen am 26. März 2026 veröffentlicht werden.

Für Aktionäre signalisiert der Deal eine zunehmende Bereitschaft, nicht zum Kern gehörende Märkte zu veräußern und kurzfristig Kapital freizusetzen. Während der Preis als marktgerecht angesehen wird, bleiben regulatorische Prüfungen, mögliche Anpassungen des Kaufpreises und die Umsetzung der strategischen Neuausrichtung als zentrale Unsicherheitsfaktoren. Insgesamt stärkt der Verkauf die Liquiditätsbasis und könnte den Fokus von Delivery Hero auf margenstärkere oder wachstumsrelevantere Kerngeschäfte lenken.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 15,85EUR auf Tradegate (26. März 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.