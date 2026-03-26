JPMorgan hebt Talanx auf Overweight: Kursziel 125€ & Dividendenboom

Die US-Investmentbank JPMorgan hat die Talanx-Aktie mit „Overweight“ eingestuft und ein Kursziel von 125 Euro ausgegeben. Der Analyst Kamran Hossain betont in seiner erstmaligen Studie, dass das robuste Geschäft in der Erstversicherung vom Markt unterschätzt werde. Talanx kombiniere ein Primärversicherungsgeschäft mit Rückversicherungsexposure über die knappe Mehrheitsbeteiligung an der Hannover Rück – eine Kombination, die nach Hossain hohe strategische und Bewertungsimplikationen habe. Insbesondere das Erstversicherungsgeschäft werde zu niedrig bewertet, obwohl der vorhandene Reservenpuffer die Gewinne in diesem Segment inzwischen rund doppelt absichere. Hossain liegt mit seinen Ergebnisprognosen bis 2028 im Schnitt etwa 3 Prozent über dem Konsens; seine Dividendenprojektion fällt sogar noch optimistischer aus.

Parallel dazu hat Talanx seine Dividende deutlich erhöht: Die Ausschüttung steigt um ein Drittel auf 3,60 Euro je Aktie. Als Grundlage nennt der Konzern ein sehr gutes Geschäftsjahr 2025. Währungsbereinigt stiegen die Prämieneinnahmen um 5 Prozent auf 49 Milliarden Euro. Treiber waren vor allem das internationale Privat- und Firmenkundengeschäft in Polen und der Türkei sowie das Kfz-Geschäft in Mexiko; auch das Industrieversicherungsgeschäft unter der Marke HDI verzeichnete ein Plus von 5 Prozent.