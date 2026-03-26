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    JPMorgan hebt Talanx auf Overweight: Kursziel 125€ & Dividendenboom

    JPMorgan hebt Talanx auf Overweight: Kursziel 125€ & Dividendenboom
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    Die US-Investmentbank JPMorgan hat die Talanx-Aktie mit „Overweight“ eingestuft und ein Kursziel von 125 Euro ausgegeben. Der Analyst Kamran Hossain betont in seiner erstmaligen Studie, dass das robuste Geschäft in der Erstversicherung vom Markt unterschätzt werde. Talanx kombiniere ein Primärversicherungsgeschäft mit Rückversicherungsexposure über die knappe Mehrheitsbeteiligung an der Hannover Rück – eine Kombination, die nach Hossain hohe strategische und Bewertungsimplikationen habe. Insbesondere das Erstversicherungsgeschäft werde zu niedrig bewertet, obwohl der vorhandene Reservenpuffer die Gewinne in diesem Segment inzwischen rund doppelt absichere. Hossain liegt mit seinen Ergebnisprognosen bis 2028 im Schnitt etwa 3 Prozent über dem Konsens; seine Dividendenprojektion fällt sogar noch optimistischer aus.

    Parallel dazu hat Talanx seine Dividende deutlich erhöht: Die Ausschüttung steigt um ein Drittel auf 3,60 Euro je Aktie. Als Grundlage nennt der Konzern ein sehr gutes Geschäftsjahr 2025. Währungsbereinigt stiegen die Prämieneinnahmen um 5 Prozent auf 49 Milliarden Euro. Treiber waren vor allem das internationale Privat- und Firmenkundengeschäft in Polen und der Türkei sowie das Kfz-Geschäft in Mexiko; auch das Industrieversicherungsgeschäft unter der Marke HDI verzeichnete ein Plus von 5 Prozent.

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    Das operative Ergebnis profitierte zudem von einem erfreulich geringen Großschadenaufkommen in drei Quartalen des Jahres. Zwar führten Waldbrände in Los Angeles im ersten Quartal zu Belastungen, doch die insgesamt schadensarmen übrigen Quartale verbesserten das Ergebnis deutlich: Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 2,48 Milliarden Euro bzw. 9,60 Euro je Aktie – ein Zuwachs von 25 Prozent gegenüber 2024. Diese Ergebnisstärke begründet die Entscheidung für die Rekorddividende.

    Analysten und Börsenbeobachter sehen mehrere Gründe für die positive Einschätzung: Platow Börse nennt einen verlässlichen Ausblick, operative Stärke und stille Reserven im Anlageergebnis als zentrale Argumente. Zusammengenommen ergeben sich daraus für JPMorgan und andere Kapitalmarktakteure Ansatzpunkte, die Aktie neu zu bewerten und das Kurs-Potenzial hervorzuheben.

    Für Anleger bedeuten diese Entwicklungen eine klarere Argumentationsgrundlage für die Ertrags- und Dividendenstärke Talanx’ – insbesondere, sofern das niedrige Schadenjahr langfristig nicht durch höhere Großschäden relativiert wird. Entscheidend bleibt die Frage, ob der Markt den Wert des Erstversicherungsgeschäfts und die strategische Bedeutung der Hannover-Rück-Beteiligung künftig konsequenter einpreist.



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    Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 105,4EUR auf Tradegate (25. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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