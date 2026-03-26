Adesso überrascht: Umsatz +13%, EBITDA +26% — Dividende steigt

Zeitgleich legte adesso vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 vor, die ein deutliches Wachstum und eine verbesserte Profitabilität zeigen. Demnach stieg der Konzernumsatz um 13 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro. Treibende Kraft war insbesondere das zweite Halbjahr, allen voran das vierte Quartal, in dem zusätzliche Lizenzeinnahmen aus dem Versicherungsproduktgeschäft im höheren einstelligen Millionen‑Euro‑Bereich realisiert wurden.

Die Dortmunder IT‑Dienstleisterin adesso SE hat eine Vorabbekanntmachung ihrer Jahres‑ und Konzernjahresfinanzberichte veröffentlicht; die Dokumente in deutscher und englischer Sprache werden am 31. März 2026 auf der Investor‑Relations‑Seite des Unternehmens verfügbar sein. Die Meldung erfolgte über den EQS‑Dienst und benennt damit den formalen Veröffentlichungstermin.

Das operative Ergebnis (EBITDA) verbesserte sich um 26 Prozent auf 123,6 Millionen Euro. Bemerkenswert ist die Zweiteilung des Jahres: 86,4 Millionen Euro des EBITDA entfallen auf die zweite Jahreshälfte, während das erste Halbjahr nur 37,2 Millionen Euro beitrug. Die EBITDA‑Marge kletterte damit auf 8,4 Prozent nach 7,6 Prozent im Vorjahr (2023: 7,0 Prozent). Im Schlussquartal erreichte die Marge sogar 11,9 Prozent, was auf eine spürbare operative Hebung im Jahresendgeschäft hindeutet.

Adesso machte keine Angaben zum Nettoergebnis; Vorstand und Aufsichtsrat schlagen jedoch eine Erhöhung der Dividende vor: Die Ausschüttung soll von 0,75 Euro auf 0,78 Euro je Aktie steigen. Diese moderate Erhöhung signalisiert eine Fortsetzung der Anteilseigner‑Ausrichtung, bleibt aber zu bewerten im Kontext nicht genannter Abschreibungen oder Sondereffekte, die das ausgewiesene Jahresergebnis beeinflussen könnten.

Aus Marktsicht bleibt Vorsicht geboten: Die Aktie notierte zuletzt im Bereich um 57,30 Euro (Xetra‑Schluss), mit intraday‑Schwankungen bis 56,50 Euro. Das durchschnittliche Xetra‑Tagesvolumen liegt bei nur rund 10.000 Stück, wodurch einzelne Marktteilnehmer mit kleineren Ordergrößen merkliche Kursschwankungen auslösen können. Anlegerkommentare betonen deshalb die begrenzte Aussagekraft technischer Analyse bei geringer Liquidität und plädieren für einen fundamentalen Bewertungsansatz.

Insgesamt unterstreichen die vorläufigen Zahlen eine positive Entwicklung bei Umsatz und Profitabilität, getragen von Lizenzumsätzen und einer starken zweiten Jahreshälfte. Für eine abschließende Bewertung bleiben jedoch die vollständigen Jahresabschlüsse sowie Aussagen zu Nettoergebnis, Cashflow und Segmentdetails abzuwarten, die mit der Veröffentlichung am 31. März zur Verfügung stehen.

Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 56,90EUR auf Tradegate (26. März 2026, 07:36 Uhr) gehandelt.