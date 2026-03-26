Strahlexeperte Eckert & Ziegler will mit gebremstem Tempo weiter zulegen
- Bereinigtes Ebit 2026 soll bei rund 80 Millionen
- Operativer Gewinn 2025 stieg auf rund 78 Millionen
- Umsatz 2025 rund 312 Millionen, Ziel 2026 rund 320
BERLIN (dpa-AFX) - Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler will nach einem Umsatzplus und einem kräftigen Gewinnsprung im vergangenen Jahr auch 2026 weiter zulegen. Die Zuwächse dürften aber etwas verhaltener ausfallen. So soll im laufenden Jahr das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) leicht auf rund 80 Millionen Euro steigen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage endgültiger Zahlen für 2025 mitteilte. Im vergangenen Jahr hatten die Berliner ihren operativen Gewinn noch um fast ein Fünftel auf rund 78 Millionen Euro hochtreiben können.
Unter dem Strich zog der Gewinn 2025 um fast die Hälfte auf 48,8 Millionen Euro an. Der Umsatz erhöhte sich zugleich mit einem Plus von 5 Prozent deutlich weniger stark auf rund 312 Millionen Euro. Für 2026 peilt das Management nun einen Erlös von rund 320 Millionen Euro an - das wäre ein Zuwachs von knapp drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr./tav/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eckert & Ziegler Aktie
Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 14,61 auf Tradegate (26. März 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um +3,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Eckert & Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 948,29 Mio..
Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Eckert & Ziegler Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von +39,53 %/+331,89 % bedeutet.
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Wäre die Aktie in den USA gelistet, würde ihr wahrscheinlich ein KGV von 50 zugestanden werden (Technologie + Wachstum).
In Deutschland bleibt die Aktie mit KGV < 15 noch unentdeckt.
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