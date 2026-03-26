Strahlexeperte Eckert & Ziegler will mit gebremstem Tempo weiter zulegen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eckert & Ziegler Aktie

Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 14,61 auf Tradegate (26. März 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um +3,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Eckert & Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 948,29 Mio..

Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Eckert & Ziegler Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von +39,53 %/+331,89 % bedeutet.