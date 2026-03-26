    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEckert & Ziegler AktievorwärtsNachrichten zu Eckert & Ziegler
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Strahlexeperte Eckert & Ziegler will mit gebremstem Tempo weiter zulegen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bereinigtes Ebit 2026 soll bei rund 80 Millionen
    • Operativer Gewinn 2025 stieg auf rund 78 Millionen
    • Umsatz 2025 rund 312 Millionen, Ziel 2026 rund 320
    Strahlexeperte Eckert & Ziegler will mit gebremstem Tempo weiter zulegen
    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler will nach einem Umsatzplus und einem kräftigen Gewinnsprung im vergangenen Jahr auch 2026 weiter zulegen. Die Zuwächse dürften aber etwas verhaltener ausfallen. So soll im laufenden Jahr das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) leicht auf rund 80 Millionen Euro steigen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage endgültiger Zahlen für 2025 mitteilte. Im vergangenen Jahr hatten die Berliner ihren operativen Gewinn noch um fast ein Fünftel auf rund 78 Millionen Euro hochtreiben können.

    Unter dem Strich zog der Gewinn 2025 um fast die Hälfte auf 48,8 Millionen Euro an. Der Umsatz erhöhte sich zugleich mit einem Plus von 5 Prozent deutlich weniger stark auf rund 312 Millionen Euro. Für 2026 peilt das Management nun einen Erlös von rund 320 Millionen Euro an - das wäre ein Zuwachs von knapp drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr./tav/zb

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eckert&Ziegler!
    Long
    13,09€
    Basispreis
    2,14
    Ask
    × 9,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    15,75€
    Basispreis
    1,01
    Ask
    × 8,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Eckert & Ziegler

    +5,84 %
    +3,85 %
    -2,74 %
    -5,27 %
    -23,45 %
    -13,67 %
    -32,49 %
    +886,68 %
    +723,30 %
    ISIN:DE0005659700WKN:565970

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eckert & Ziegler Aktie

    Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 14,61 auf Tradegate (26. März 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um +3,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Eckert & Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 948,29 Mio..

    Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Eckert & Ziegler Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von +39,53 %/+331,89 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Eckert & Ziegler - 565970 - DE0005659700

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Eckert & Ziegler. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Strahlexeperte Eckert & Ziegler will mit gebremstem Tempo weiter zulegen Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler will nach einem Umsatzplus und einem kräftigen Gewinnsprung im vergangenen Jahr auch 2026 weiter zulegen. Die Zuwächse dürften aber etwas verhaltener ausfallen. So soll im laufenden Jahr das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     