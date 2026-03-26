Cancom erwartet trotz Lieferengpässen wieder Wachstum

Seinen Aktionären will das Unternehmen eine unveränderte Dividende von 1,00 Euro je Aktie zahlen./niw/stk

Was bedeutet das für VW?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 21,20 auf Tradegate (26. März 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um -2,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,73 %.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 661,82 Mio..

CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der CANCOM SE Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +23,81 %/+57,14 % bedeutet.