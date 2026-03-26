Cancom erwartet trotz Lieferengpässen wieder Wachstum
- Cancom peilt 2026 Umsatz von 1,75–1,85 Mrd an
- Preiserhöhungen und Engpässe bei IT Komponenten
- Ebitdaprognose 110–130 Mio und Dividende 1,00€
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom rechnet im laufenden Jahr mit deutlichen Preiserhöhungen und Unsicherheiten in der Verfügbarkeit von IT-Komponenten. Trotzdem soll der Umsatz 2026 auf 1,75 Milliarden bis 1,85 Milliarden Euro steigen, wie das im Kleinwerteindex SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet Cancom zwischen 110 Millionen und 130 Millionen Euro. Es gebe Bedarf nach Infrastrukturlösungen, Digitalisierung und Dienstleistungen rund um Künstliche Intelligenz (KI).
Bereits Mitte Februar vorgelegte Eckdaten bestätigte Cancom. Der IT-Dienstleister machte im vergangenen Jahr gut 1,7 Milliarden Euro Umsatz, ein Minus von anderthalb Prozent im Vergleich zu 2024. Der operative Gewinn sank um neun Prozent auf knapp 103 Millionen Euro. Damit blieben die Kennziffern im Rahmen der Jahresziele, die das Management im Juli gesenkt hatte. Unter dem Strich verdiente Cancom 28,5 Millionen Euro nach 33,5 Millionen im Vorjahr.
Seinen Aktionären will das Unternehmen eine unveränderte Dividende von 1,00 Euro je Aktie zahlen./niw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie
Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 21,20 auf Tradegate (26. März 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um -2,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,73 %.
Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 661,82 Mio..
CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der CANCOM SE Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +23,81 %/+57,14 % bedeutet.
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CANCOM SE: Belebung setzt sich fort; CANCOM erfüllt Prognose 2025
Diesen Monat befasst sich das Nebenwerte - Journal in der Titelgeschichte mit Cancom:
Trotz solch wichtiger Nachrichten und obwohl CANCOM so viele eigene Aktien zurückkauft, fällt der Aktienkurs weiterhin – das ist wirklich schwer zu verstehen.